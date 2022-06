El ‘nuevo’ PP de Feijóo nunca sonará siquiera como el peor Springsteen

- Publicidad-

La noche electoral andaluza del pasado 19 de junio tras el recuento electoral fue la más feliz que se recuerda en el número 39 de la céntrica calle San Fernando de Sevilla, sede del Partido Popular andaluz. Su líder indiscutible y presidente electo por mayoría absoluta, Juan Manuel Moreno Bonilla, hizo su entrada triunfal bajo los sones de Glory Days, una mítica canción del rockero estadounidense Bruce Springsteen del disco de 1984 Born in the USA, el mismo LP que utilizó el ex presidente republicano Ronald Reagan para su campaña con la canción homónima, una decisión inmediatamente rechazada ipso facto por el propio cantante. El nuevo gurú de Alberto Núñez Feijóo, Elías Bendodo, hasta ahora mano derecha del presidente electo de Andalucía ha echado mano del peor ejemplo posible para comparar las evidentes disonancias en los discursos del líder del PP andaluz y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La “fórmula del éxito” del PP de Feijóo es, según el coordinador popular y nuevo gurú del partido, la trayectoria musical de más de medio siglo del autor de canciones míticas del rock mundial como Thunder road, Born to run, The River y un larguísimo etcétera. “Pueden sonar distinto”, ha señalado Feijóo este lunes, pero añade que “en esencia son exactamente lo mismo”.

Todo buen conocedor del rockero de Freehold (New Jersey, Estados Unidos) sabe perfectamente que lo mejor de su carrera lo dio indudablemente en las primeras décadas, sobre todo en los años 70 y 80 del siglo pasado, aunque después ha continuado cosechando éxitos musicales de desigual impacto y calidad musical, muy por debajo de la excelencia de sus cinco trabajos iniciales hasta el mundialmente famoso Born in the USA, del año 1984.

Springsteen es ampliamente conocido por su apoyo incontestable al Partido Demócrata de su país. Tanto es así que es amigo personal del ex presidente Barack Obama, con el que incluso ha publicado conjuntamente un libro y un documental. De ahí que la elección de Bendodo al comparar las políticas de Ayuso y Moreno con los mensajes de las letras del rockero de New Jersey no sea la más adecuada, pese a que ha querido situarlo como ejemplo de la “fórmula del éxito”.

El nivel de conocimiento de Bendodo de la música de Springsteen se antoja superficial y de nivel muy básico, ya que para basar su reflexión sobre Ayuso y Moreno Bonilla ha acudido a dos de las canciones que cualquier verdadero seguidor y conocedor del talento del rockero envía directamente al cajón de las prescindibles, pese al éxito mundial cosechado con ellas: se trata de la citada Born in the USA y de la cadenciosa Streets of Philadelphia, con la que ganó un Oscar de Hollywood a la mejor canción. “Nadie discute que es el mismo Bruce Springsteen, el mismo artista es capaz de crear dos himnos, dos números uno, con matices diferentes, pero todo el mundo reconoce a ambos en Bruce”, argumenta Bendodo.

Estas dos canciones sí son dos indiscutibles himnos musicales que han quedado para la posteridad como iconos de la música popular contemporánea, cada una de ellas por motivos bien diferentes. Pero también es cierto que ninguna de ellas sirve en absoluto para dar la dimensión del verdadero genio musical que atesora la dilatada obra de Springsteen. Nada que ver con la genialidad, por ejemplo, de canciones como Point Blank, The darkness of the edge of town, The promised land, Growin-Up, Spirit in the night, 4 of July (Asbury Park, Sandy) o la monumental New York City Serenade. Evidentemente, los mensajes y políticas Díaz Ayuso o Moreno Bonilla no llegan ni de lejos al nivel musical de este puñado de obras maestras. Posiblemente ni siquiera son comparables sus maneras supuestamente “moderadas” a las mencionadas como ejemplos Streets of Philadelphia o Born in the USA. Si esta comparación musical de Bendodo llega a oídos del músico estadounidense, qué duda cabe que no se sentirá nada complacido.