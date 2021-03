La sala Mayko, una de las mas reputadas de Mad Madrid en el mundo del teatro OFF-OFF, ha programado, para delicia de su público, una última representación de la obra de José Montiel: El (no tan fantástico) mundo de Caralampio; y será el viernes 12 de marzo a las 20 horas.



El dramaturgo y actor José Montiel, que hasta donde sé ha mantenido la obra en cartel durante más de dos años, decidió recientemente volverse a su Andalucía natal, y la sala Mayko le pidió una última representación de su célebre obra para el pasado 20 de febrero.



El éxito fue tal que la sala se vio obligada a suplicar al actor y dramaturgo que realizase una representación más. Y José Montiel accedió. Como ya hemos dicho más arriba la últimísima función en Mad Madrid de El (no tan fantástico) mundo de Caralampio tendrá lugar el viernes 12 de marzo; aunque me temo no va a ser fácil encontrar entradas para acudir a verla.



Montiel, en su obra, en la que alía con Neruda, Ignacio del Moral y Manuel Gómez García, da vida a Caralampio, un personaje limpio de corazón, alguien que tiene una visión del mundo diferente, y por ello –claro e inevitablemente- ha sido perseguido, ninguneado y sido víctima del bullying, entre otros muchos horrores.



La historia de Caralampio no resulta ajena a nadie, pues nadie hay en la tierra que alguna vez no se haya sentido irremediablemente solo y no haya he tenido que agarrarse a cualquier cosa o persona, la primera que tuviese a mano, para escapar de esa tormenta interior.



Aún no he visto la obra, mea culpa, pero me han hablado maravillas y he decidido, si consigo una entrada: solucionarlo. La opinión de los espectadores es altísima: una media de 9,5 sobre 10. Debo añadir que conozco a Montiel, José Montiel, pues coincidí con él ante los micrófonos de la Inter durante los meses anteriores al confinamiento y la pandemia. Un tipo encantador y de calidad humana incontestable. Y me dan ganas de tirarme de las orejas por haber demorado tanto el momento de acudir a conocer a Caralampio…, no sé, pensé que estaría eternamente en la cartelera, como aquella obra de Agatha Christie titulada La ratonera.



Estaré pues, con ayuda de los hados, el viernes 12 de marzo en la sala Mayko, para asistir a esa última representación en Mad Madrid de El (no tan fantástico) mundo de Caralampio.



Quien tenga la suerte de conseguir una de las pocas entradas que quizá aún queden a la venta, seguro me agradecerá que se la haya recomendado.





(Mecanografía: MDFM)

