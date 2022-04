El New York Times muestra imágenes del ejército ucraniano ejecutando a soldados rusos

- Publicidad-

Hasta que el New York Times no ha sacado hoy en su portada las imágenes que habían sido ya denunciadas por quienes nos dedicamos a informar de lo que está sucediendo, no se ha roto el silencio de otros medios de comunicación, como los españoles.

«Un video muestra al ejército ucraniano ejecutando a soldados rusos capturados según New York Times» titula El Diario.es.

Señalan los medios al vídeo que ya se conocía y que se había visto en redes sociales: imágenes atroces en las que se ve a un soldado ruso, que todavía mueve partes de su cuerpo y al que se dispara. Imágenes realmente duras, donde los militares ucranianos se detienen a grabar y a hacer comentarios y celebrar las ejecuciones. Entre risas de los militares ucranianos comentan cómo alguno de los soldados rusos «todavía jadea».

En las imágenes puede verse el lazo blanco en el brazo de alguno de los muertos, señal que apunta a que son rusos o personas simpatizantes de Rusia. Imágenes que muestran manos atadas en la espalda.

El ministerio de Defensa Ucraniano tuiteó sobre la destrucción de este convoy ruso, calificándolo de «trabajo preciso» y acompañándolo de un video donde un soldado ucraniano dice así: «Estos no son ni siquiera humanos»

👌🏻Ювелірна робота українських захисників на Київщині.



Командир підрозділу розповідає деталі бою, під час якого українські танкісти "прийняли заліки" у російських загарбників



Приємного перегляду 🎥 pic.twitter.com/uLm4ANgvt5 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Según el diario.es, el «New york times ha verificado este miércoles un vídeo que muestra al ejército ucraniano ejecutando a los soldados rusos capturados en la región de Kiev sobre el 30 de marzo, cuando las tropas rusas comenzaban a abandonar la zona». La localización del vídeo, según la publicación sería Dmytrivka, una aldea a 11 kilómetros de Bucha.

«Estas imágenes suponen una vulneración de la Convención de Ginebra que regula el trato humano que se debe dar a los soldados capturados en un conflicto bélico, mediante el que prevalece el derecho al honor y el respeto a estas personas», recoge Eldiario.es

El vídeo en cuestión puede verse a continuación. Avisamos previamente de que las imágenes son tremendamente fuertes y dañarán, sin duda, su sensibilidad.

La fuente del vídeo, tal y como señala el New York Times es este canal de telegram

#crimenesdeguerra#Bucha

asesinato de soldados desarmados y rendidos rusos por los ucranianos

vean a uno atado de las manos de espalda. Disparan a todos en la cabeza. pic.twitter.com/hd7GpkcJ4d — 🔞LeoMK786🏴‍☠️ (@spain_malik) April 5, 2022