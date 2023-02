El mercado laboral tras la reforma laboral de Pedro Sánchez: despidos baratos en semanas o días

- Publicidad-

El Gobierno de Pedro Sánchez, como todos los gobiernos, ha tenido decisiones buenas y fracasos sonados. La subida del SMI o algunas de las medidas adoptadas durante la pandemia tuvieron un efecto muy positivo.

Por otro lado, también se han aprobado reformas de justicia social de un importante calado como, por ejemplo, los nuevos impuestos de solidaridad para las grandes fortunas y la banca. Sin embargo, también ha habido fracasos sonados y, quizá, el más importante es la reforma laboral.

Los cambios en el mercado laboral aprobados por el gobierno de Sánchez tenían como objetivo la reducción de la precariedad y la creación de empleos dignos y respetuosos con los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que, por ejemplo, la reforma laboral sólo pudo ser aprobada por el error del diputado del PP, Alberto Casero, a quien se llegó a denominar como «el amigo del obrero». La realidad y los datos oficiales muestran que se está fracasando de manera estrepitosa.

Las cifras del paro registrado del mes de enero de 2023 han sido muy negativas. El desempleo ha subido en enero en 70.744 personas, y lo ha hecho en todas las comunidades, salvo una mínima bajada en Baleares. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y el Principado de Asturias lideran esa subida del paro porcentual, como ya venía anticipando la última EPA. El sector servicios, con el fin de las campañas comerciales que empezaron en noviembre, se lleva la peor parte de la subida, con un 3,51%. Solo en la construcción se reduce ligeramente el desempleo.

En España, no hay un solo mes de enero en el que baje el paro en toda la serie histórica. Somos un país de servicios y es un hecho que enero es un mal mes para ello. Por lo tanto, el análisis tiene que centrarse más en la cuantía que en la subida en sí. Mirando la serie histórica, se ven claramente los períodos de crisis, con subidas desorbitadas de parados en los meses de enero. Sin embargo, en los momentos de mayor tranquilidad económica, las subidas estaban casi siempre por debajo de las 60.000 personas. Los datos hechos públicos ayer se parecen más a un enero de recesión y crisis económica que a un primer mes del año de un escenario de recuperación.

Además, los datos de contratación no cuadran. En enero se firmaron 530.306 contratos indefinidos mientras el paro creció en casi 71.000 personas y la Seguridad Social perdió 215.047 afiliados.

Con estas cifras se demuestra que la precariedad laboral en España no se termina con la tipología de los contratos. Los indefinidos han crecido, de eso no hay duda, pero no es sinónimo de un contrato estable. Más bien es una obligación formal de contratar y un despido barato en semanas o días.

Además, de los indefinidos firmados en enero, los de jornada completa no llegan al 40%, sino que se son parciales o discontinuos. La precariedad laboral se termina con contratación indefinida real y jornadas completas. Eso, no lo ha conseguido el gobierno de Pedro Sánchez.