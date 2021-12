El mayor error de Juan Carlos I sería alojarse de nuevo en la Zarzuela

Tras el anunciado archivo de la investigación fiscal contra el rey Juan Carlos I, el exmonarca ya piensa en su regreso inmediato a España. Según fuentes cercanas al exjefe del Estado citadas por el periodista José Antonio Zarzalejos, el primero de los borbones españoles entiende que, una vez cesados los motivos por los que marchó rumbo al exilio en Emiratos Árabes, la Casa Real y La Moncloa deben facilitarle el retorno “cuando él quiera”. Cada día que pasa cobra más cuerpo la hipótesis de que el patriarca de la Transición no renunciará a volver a alojarse en el Palacio de la Zarzuela. Sin duda, esta posibilidad atormenta a la Familia Real, que en los últimos dos años ha tratado de trazar un cinturón sanitario alrededor del emérito para que sus escándalos sentimentales y con Hacienda no salpiquen a lo que se conoce como núcleo duro de Zarzuela (Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía).

La imagen de un Juan Carlos manchado por los rumores de la corrupción y en franca decadencia paseando por los pasillos y jardines de palacio no es una buena noticia para la Monarquía borbónica. Felipe VI sabe que ese escenario sería demoledor para la imagen de transparencia y pulcritud que él y Letizia han tratado de transmitir a lo largo de la pandemia. Lamentablemente para la pareja real, el regreso parece decidido, más todavía cuando hay partidos políticos como el PP y Vox que, lejos de haber exigido luz y taquígrafos en las cuentas del emérito, se han posicionado junto a él, lo han vitoreado, lo han defendido ante las abochornantes noticias que iban apareciendo en la prensa nacional e internacional y han pedido con fervor su vuelta a España.

La última pésima novedad que llega del Reino Unido es que Corinna Larsen ha llevado a los tribunales londinenses a Juan Carlos por acoso y amenazas. Cualquier hombre en su situación podría considerarse en apuros legales, ya que la denuncia desprende inquietantes aromas a violencia de género. Es más que probable que finalmente la demanda termine archivándose, ya que los hechos ocurrieron en 2012, cuando el rey emérito todavía no había abdicado, su reinado estaba en vigor y le protegía el manto de la inviolabilidad sancionada por la Constitución Española del 78. Además, juega a favor de Juan Carlos I el hecho de que una ley británica establezca taxativamente que la Justicia inglesa no es competente para juzgar al jefe de Estado de otro país. Por ahí, el emérito tiene una salida, si no honrosa, sí al menos eficaz.

Pero el solo hecho de que el hombre que dirigió la Jefatura de España durante más de 40 años pueda haberse visto implicado en tan sucio asunto (no solo las supuestas coacciones a Larsen con la presunta participación del CNI sino el traspaso de 65 millones de euros de la cuenta de Juan Carlos a la de su amante) aconseja que, por el bien del país, se mantenga alejado de Zarzuela y cuanto más lejos mejor. Juan Carlos ha cometido no pocas torpezas y errores a lo largo de su vida, pero de consumarse ese disparate de convertir el palacio real, símbolo de la monarquía española, en su residencia oficial, sería tanto como firmar el acta de defunción de la dinastía. Pocos españoles razonables (lógicamente no incluimos aquí a esa derecha fanatizada que apoya férreamente al exjefe de Estado haga lo que haga) entenderán que alguien que ha sido cazado en presuntas conductas de evasión de capitales, testaferros, paraísos fiscales, cuentas opacas, tarjetas black, líos con Hacienda, sociedades offshore y actitudes hostiles hacia la que fue su pareja sentimental, pueda vivir en una casa que no deja de ser la institución representativa de un poder del Estado y en definitiva de todos los ciudadanos de este país. Por si fuera poco, el emérito pretende que se le reintegre la asignación oficial de 161.000 euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que su hijo el rey Felipe le retiró cuando estalló el escándalo. Asegura su entorno que necesita esta remuneración para “tener para vivir”, pese a que prestigiosas publicaciones como Forbes cifran su patrimonio oculto en más de 2.000 millones de euros. ¿Cómo piensa cobrar de las arcas del Estado un hombre con un patrimonio ingente en el extranjero que está aún por declarar? Según El Confidencial, Zarzuela tampoco estaría dispuesta a volver a reintegrar el sueldo institucional a Juan Carlos I, al menos de momento.

Alguien debería decirle al emérito que abandone su descabellada intención de realojarse en el que durante cuatro décadas fue su hogar pero que evidentemente, hoy por hoy y por culpa de conductas inapropiadas para un gobernante, ya no puede serlo. La idea del alojamiento en otra morada que nada tenga que ver con Patrimonio Nacional, e incluso prorrogar el destierro, siguen siendo las únicas salidas medio honorables que le quedan ya. Ese es el precio que Juan Carlos va a pagar por sus presuntos desmanes, por su licenciosa vida privada y por haber creído que estaba por encima de la ley e incluso por encima del bien y del mal.

Rumores sobre el rey emérito

Además de haber endurecido su postura sobre el regreso, El Confidencial señala que el rey emérito pretende retornar a España bajo determinadas condiciones. La primera de ellas es alojarse en el Palacio de la Zarzuela, lugar que considera su “casa”. Una posibilidad que la Casa Real no contempla y que al Gobierno le “desagradaría” por el debate público que se produciría (más que debate sería un auténtico escándalo nacional e internacional con graves repercusiones para la estabilidad del país).

Además, al emérito le habría molestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya exigido “explicaciones” por su conducta impropia de un rey sin haber esperado al decreto de archivo de sus causas con Hacienda, al tiempo que le habría “satisfecho” que el expresidente Mariano Rajoy lo haya defendido públicamente y se haya mostrado en contra de su exilio en Abu Dabi.

El Confidencial señala que en Casa Real no hay planificación sobre la vuelta del exmonarca ni tampoco planes para reponerle en su estatus anterior a 2020 mientras que desde Moncloa señalan que es “un tema a solucionar por Zarzuela y en el ámbito familiar”. Esta confrontación evidencia la situación “bajo mínimos” por la que atraviesa la relación entre Felipe VI y su progenitor.