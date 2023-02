El juez decide no proteger a la mujer agredida por su pareja en TikTok pese a que la víctima admite en público que ya le ha dado “dos palizas” además de la bofetada

- Publicidad-

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, Fernando Paez Terrero, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, ha decidido no interponer una orden de alejamiento al agresor de su pareja durante una emisión en directo en la red social TikTok. La víctima, que tras recibir una fuerte bofetada excusó a su agresor asegurando que era su padre, admitió también públicamente: “solo me ha dado dos palizas en mi vida”. “No me ha maltratado”, subrayaba la joven agredida.

La Fiscalía ha solicitado, durante el juicio rápido celebrado este miércoles, un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3 y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima durante el mismo periodo de tiempo. El Ministerio Público también reclamó, como medida cautelar hasta la celebración del juicio, una orden de protección, que el juez ha denegado con el argumento de que “con los datos disponibles hasta ahora no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo para la presunta víctima. Desde que sucedieron los hechos (hace cuatro días) el matrimonio ha seguido conviviendo”.

El juez, pese a que la víctima ha admitido en la propia red social TikTok que su agresor ya le ha dado otras dos palizas durante la relación, ha señalado en su auto de rechazo a otorgar una orden de protección que “el investigado carece de antecedentes penales”. Además, el juez Fernando Paez argumenta que “la presunta víctima no ha formulado denuncia contra su marido y, en la declaración de hoy como perjudicada, ha pedido que no la separen de él y que tampoco separen a su hijo de dos años de su padre”.

La Fiscalía solicita un año de prisión para el acusado, que será juzgado por la agresión el próximo 21 febrero

En el auto, el juez añade que “en definitiva, valorando las actuaciones practicadas, no se considera que los hechos expuestos justifiquen la adopción de medida alguna de protección a la presunta víctima al no advertir que ésta se halle en una situación objetiva de riesgo: no hay una situación de peligro urgente o inminente a tenor de los datos expuestos” con anterioridad.

Para que un juez otorgue una orden de protección a una víctima de violencia machista se precisan dos requisitos, según indican fuentes judiciales. Por un lado que no existan indicios de la comisión de un delito, circunstancia que sí se aprecia en este caso. La segunda condición que valora un juez para otorgar o no una orden de protección es que exista una situación objetiva de riesgo. En este supuesto, el juez no lo ha considerado pese a las propias declaraciones públicas de la víctima, que ha asegurado que su pareja ya le ha propinado otras dos palizas.

El detenido por agredir a su pareja en un directo en tik tok será enjuiciado por estos hechos por el Juzgado de lo Penal número 1 de Soria el próximo 21 de febrero, después de que en el juicio rápido celebrado este miércoles haya rechazado la acusación de la Fiscalía y el juez no haya podido dictar sentencia al respecto durante el juicio rápido celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer. El Juzgado ha dado un plazo de tres días a la defensa del acusado para que presente escrito de defensa ante el Juzgado de lo Penal, que es el que ahora asume la competencia para celebrar el juicio.

Renuncia a la protección y al forense

La víctima de la agresión renunció este miércoles a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense. Incluso pidió también públicamente a sus seguidores de TikTok que no se “exagerara” la situación tras el bofetón recibido en directo en esta red social. En otro vídeo subido a esta red social, el presunto agresor afirma que la bofetada sólo formaba parte de una “estrategia” para conseguir más dinero gracias a esta red social para así poder pagarse un viaje de placer.