El infame tuit de Vox-Vicálvaro sobre Almudena Grandes: «Con odio has vivido y con odio has muerto»

La escritora Almudena Grandes murió este sábado en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado. Escritora luchadora y comprometida con el feminismo y con la lucha política de izquierdas, la escritora madrileña es considerada también como una de las narradoras españolas más consolidadas.

Políticos y personalidades del mundo de la cultura quisieron acordarse de ella y mandaron mensajes de apoyo a sus amigos y familiares. Sin embargo, no todos los mensajes fueron de cariño, la cuenta municipal de Vox en el distrito madrileño de Vicálvaro publicó un desafortunado mensaje en Twitter. «Con odio has vivido y con odio has muerto», escribieron.

El mensaje ha recibido numerosas críticas en redes sociales. «El mayor error de la democracia es no ilegalizaros. Espero que sea dentro de poco», escribió un usuario. Otros calificaron de «vergüenza» y «desagradable» el comentario. El tuit recibió críticas incluso desde votantes del partido: «Soy de Vox y discrepo, Almudena Grandes es el tipo de español, española, que son bienvenidos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado la figura de la escritora Almudena Grandes, fallecida este sábado a los 61 años, destacando que su «aportación intelectual» ha hecho de España «un país mejor».

«Almudena ha sido una mujer comprometida claramente con la palabra, también con nuestra memoria, la memoria colectiva, y comprometida también con su país, porque desde su dimensión y su aportación intelectual ha hecho de nuestro país un país mejor», ha destacado Sánchez este domingo en el velatorio por la muerte de la escritora en el Tanatorio de La Paz de Tres Cantos, en Madrid.

Sánchez destacó, en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de Twitter, su valentía y la «mirada progresista» con la que contaba sus historias Almudena Grandes, recordándola como un «referente de nuestro tiempo», «comprometida y valiente».

Almudena Grandes ha ido una de las más relevantes escritoras de la literatura española contemporánea, autora de novelas como Las edades de Lulú o Malena es un nombre de tango. En 2020 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha sido galardonada con otros reconocimientos como los premios Rosone d’Or de Italia al conjunto de su obra (1997), el del sindicato de UGT, Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002), el Internacional de Abogados de Atocha (2017) o el Premio Jean Monnet de Literatura Europea (2020).

Colaboradora también habitual en periódicos y medios de comunicación, el pasado 10 de octubre anunció en su columna habitual de El País que padecía cáncer, diagnosticado en septiembre del año pasado y que finalmente ha sido la causa de su fallecimiento, este sábado, en su domicilio de Madrid.