El gran negocio de la pandemia: las grandes fortunas incrementaron un 70% su riqueza desde marzo de 2020

El nuevo capitalismo se basa en la generación de riqueza en base a la cimentación del incremento de las desigualdades entre el 1% más rico y el resto de la humanidad. Las últimas crisis económicas (la de 2008 y la provocada por la pandemia del Covid19) han profundizado en la desigualdad y el número de multimillonarios crece al mismo ritmo en que aumentan las diferencias entre los privilegiados y las clases medias y trabajadoras.

Desde el comienzo de la pandemia, el Institute for Policy Studies se ha asociado con Americans for Tax Fairness para rastrear el explosivo crecimiento de la riqueza de los multimillonarios, uno de los signos más inquietantes de desigualdad durante una crisis que ha devastado a las clases medias y trabajadoras. Los cinco principales multimillonarios de la Lista Forbes han visto crecer sus fortunas incluso más rápidamente que la clase multimillonaria en su conjunto.

La conclusión del informe es inquietante: la riqueza de los multimillonarios se incrementó en un 70%.

Sólo en Estados Unidos los multimillonarios se han enriquecido en 2,1 billones de dólares durante la pandemia. De poco menos de 3 billones de dólares al comienzo de la crisis del Covid19 en marzo de 2020, han pasado a atesorar más de 5 billones de dólares el 15 de octubre de este año, según a los datos de Forbes analizados por Americans for Tax Fairness (ATF) y el Institute for Policy Studies Program on Inequality (IPS).

Además, durante la pandemia no solo aumentó la riqueza de los multimillonarios, sino que también su número: en marzo de 2020 había 614 estadounidenses con cuentas bancarias de 10 cifras. A día de hoy hay 745.

Según datos de la Reserva Federal consultados por Diario16, los 5 billones de dólares en riqueza que ahora ostentan 745 multimillonarios son dos tercios más que los 3 billones que posee el 50% por ciento de los hogares estadounidenses.

La gran suerte de estos multimillonarios durante los últimos 19 meses es aún más cruda cuando se compara con el impacto devastador del coronavirus en los trabajadores. Según datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, casi 89 millones de estadounidenses han perdido sus trabajos, más de 44,9 millones se contagiaron por el virus y más de 724.000 han muerto a causa de él.

Para poner en perspectiva este extraordinario crecimiento de la riqueza, la ganancia de 2,1 billones de dólares en 19 meses por parte de los multimillonarios estadounidenses es igual a:

60% del coste de 3,5 billones de dólares a 10 años del plan de reforma fiscal Build Back Better del presidente Biden

Los 2,1 billones en nuevos ingresos durante 10 años aprobados por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para ayudar a pagar el plan de inversión Build Back Better (BBB) ​​del presidente Biden.

El impuesto a la riqueza de Biden

Sesenta y siete organizaciones enviaron una carta al Congreso expresando su preocupación de que ni el plan del Comité de Medios y Arbitrios ni el plan de Joe Biden impondrán impuestos de manera adecuada a los multimillonarios.

Recomiendan que la legislación sobre el impuesto sobre la renta de los multimillonarios (BIT) que está desarrollando el senador Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas, se incluya en la legislación final de BBB.

La mayoría de las ganancias de estos enormes multimillonarios no estarán sujetas a impuestos según las reglas actuales y desaparecerán por completo a efectos fiscales cuando pasen a la siguiente generación. Según la reforma de Biden, los multimillonarios comenzarán a pagar impuestos sobre su mayor riqueza cada año, al igual que los trabajadores pagan impuestos sobre sus nóminas.

El impuesto se aplicará solo a los contribuyentes cuya riqueza supere los 1.000 millones de dólares, es decir, alrededor de 700 personas. Se evaluará anualmente sobre activos negociables, como acciones, donde se conoce el valor del activo al principio y al final del año. Para los activos no negociables, como la propiedad de un negocio o propiedades inmobiliarias, los impuestos se diferirán hasta que se venda el activo.