El gran apagón, el bulo que se extiende por las terrazas y los bares de España

El bulo comenzó a fraguarse hace quince días, cuando la ministra de Defensa de Austria avisaba de que el país podría sufrir un gran apagón eléctrico durante 15 días que afectaría a toda Europa. Pero no se quedó a gusto sólo con crear el pánico entre los europeos, sino que lanzó una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre cómo prepararse para este supuesto.

NO hay posibilidad de apagón en España

La posibilidad de que ocurra en nuestro país es desmentida por los economistas y también por Ignacio Ortega, presidente e instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia y Bushcraft, en el final de su intervención en el programa ‘A vivir’ de la Cadena Ser. Las inoportunas palabras de la ministra austríaca han creado el pánico y el temor y ha disparado las ventas de productos como hornillos y linternas.

No se va a producir ningún apagón en nuestro país, no tendremos 15 días sin ningún tipo de energía eléctrica. No estaremos sin cajeros, tampoco sin internet. Las neveras o calefacciones funcionarán todo el invierno.

Un falso episodio seudoapocalíptico

Las palabras del Gobierno austríaco han dado la sensación de un episodio seudoapocalíptico. Para mitigarlo ha lanzado una campaña de concienciación a su población para que sepan cómo prepararse y cómo deben actuar si finalmente llega ese momento.

Que los españoles y españolas estén tranquilos, nadie debe prepararse para un apagón. Un bulo que está rondando por las terrazas y los bares. El tema sale de forma recurrente.

Los economistas de nuestro país son rotundamente claros: “Es una estupidez, una locura, una desinformación”. ”NO puede haber un gran apagón en España”.

En nuestro país contamos con diez fuentes de energía y capacidad para producir más del doble de la necesaria. Podemos garantizar que no va a haber falta de suministro. Existe diversificación de fuentes y una enorme capacidad de suministro.

La primera fuente de energía en España es la eólica; la segunda, el gas y la tercera, la hidráulica. Tendría que apagarse el aire, el agua, el gas… Y todavía tendríamos la nuclear, la fotovoltaica. Para que se produjera un apagón, tendría que caerse todo a la vez.

Dependencia del gas de Rusia

Austria depende exclusivamente del gas ruso. España tiene una reserva estratégica nacional, una ley que obliga a tener 40 días de reserva de gas. En la gran tormenta Filomena se consumió dos días de esos 40.

Rusia tiene una situación geoestratégica que se está tensando últimamente y además su oleoducto pasa por países a los que debe pagar peajes. Lo que Putin quiere es construir otro oleoducto, por eso amenaza con cortar el gas a Europa.

Esto podría provocar problemas de abastecimiento, pero sólo a países de Centroeuropa que dependen del gas ruso. El apagón, por tanto, estaría relacionado con asuntos geopolíticos y no naturales.

“Tenemos una reserva muy importante”

La vicepresidencia tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insiste en que la posibilidad de que suceda un evento de estas características es irreal. Teresa Ribera ha negado con rotundidad que vaya a suceder algo parecido. Las reservas de gas, afirma, permitirían sostener el consumo entre 40 y 43 días. “El episodio más tenso que hemos vivido en los últimos años ha sido Filomena y consumimos el equivalente a dos días. Tenemos una reserva muy, muy, muy importante”, defendió Ribera.

Red Eléctrica: “No hay indicios de gran apagón”

El operador del sistema eléctrico de nuestro país, la empresa semipública Red Eléctrica de España (REE), ha descartado tajantemente la posibilidad de una caída integral -o parcial- del sistema. “No existe ningún indicio objetivo que haga pensar que pueda producirse un evento de tales características en nuestro país”, apuntaron en un comunicado a raíz de la preocupación ciudadana por las informaciones de Austria, y subrayaron que “la resiliencia de nuestro sistema eléctrico ha quedado demostrada en numerosas ocasiones”.

