El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional a las comunidades insumisas con el plan de ahorro

El Gobierno mueve ficha ante le rebelión de las comunidades del PP que se declaran insumisas con el decreto de ahorro energético. Si hace unos días era Isabel Díaz Ayuso la que anunciaba recursos ante el Tribunal Constitucional para anular la orden gubernamental, hoy miembros del Consejo de Ministros advierten de que las demandas ante el Alto Tribunal serán cruzadas. Es decir, habrá pleitos para todos. Así, el Ejecutivo de coalición llevará al Tribunal Constitucional a aquellas comunidades autónomas que incumplan el decreto de ahorro energético y persistan en la insumisión tras ser apercibidas por el propio Ejecutivo para que lo respeten.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado en la Cadena Ser que se dará un margen para observar si se cumplen o no las normas por parte de las autonomías, aunque ha dejado claro que el apagado de escaparates y la regulación de la temperatura hay que aplicarlo “desde mañana mismo”. Ribera matiza cuánto durará lo que ha denominado como “periodo de transición” o “de manga ancha”, y lanza un aviso a navegantes: “Si hay un problema serio de incumplimiento, nos pondremos en contacto inmediatamente con la otra administración, que puede ser apercibida antes de plantear un conflicto negativo de competencias antes el Tribunal Constitucional”. Una comunidad autónoma insumisa puede ser durante sancionada por no cumplir con un decreto del Gobierno, incluso podría ser intervenida en base al artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta, además, ha acusado al PP de hacer “un juego en espiral” en su rechazo al plan, y se ha referido a la última ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Sánchez: “Que Madrid esté iluminado no depende del Gobierno”.

El Gobierno mantuvo este lunes una reunión con las comunidades autónomas para explicar los detalles de su plan de ahorro energético. Un encuentro que estaba planteado en un principio para que se plantearan las dudas que podrían surgir de la normativa pero en el que las regiones gobernadas por el PP dejaron claro su desacuerdo y pidieron su retirada. Teresa Ribera ya dejó claro al salir que decreto ley no cambiará y lamenta este martes en Hoy por Hoy que los consejeros no fueran a esa reunión con voluntad de acuerdo sino con “una voluntad clara de imponer una retirada” y que, de hecho, ni se formularon preguntas ni se llegó analizar el fondo del documento, informa la Cadena Ser.

De esta manera, el ajuste de termostatos en espacios públicos y el apagado de escaparates a partir de las 22.00 horas entrarán en vigor este miércoles como estaba previsto. La vicepresidenta tercera ha explicado en el programa que, en contra a lo que dice el PP, el decreto ley es una “normativa básica y que se modula con el derecho laboral que protege el contexto en el que se desarrollan determinadas funciones y establece una temperatura diferente para proteger los alimentos” en los casos que sea necesario. Por lo que no es cierto cuando Feijóo justificaba su petición porque se proponen “las mismas temperaturas a un comercio de congelados que a una librería”, según la emisora de radio del grupo Prisa.

Ante una posible insumisión de algunas comunidades, como las del PP, Ribera insiste en que la ley es clara y que “acompañar a los comerciantes es algo que corresponde a las comunidades autónomas”: “No se pretende sancionar, se pretende encauzar. No creo que nadie vaya a imponer multas de forma inmediata, habrá que hacer un análisis de por qué no se está cumpliendo”.

La ministra confía en que los gobiernos son responsables y saben “que las normas están para cumplirlas” pero recuerda que el Constitucional prevé el posible choque de competencias entre administraciones. Deja claro que el Gobierno no esperará para ponerse en contacto con las comunidades si no respetan las medidas: “No se trata de una aplicación inmediata, se trata de buscar que se ejerzan las competencias. Si vemos que pasan los días y eso no está ocurriendo o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio se no aplica masivamente ninguna de las medidas, evidentemente nos pondríamos en contacto inmediatamente con la comunidad autónoma”.