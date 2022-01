El Gobierno de Ayuso demuestra su falta de escrúpulos con las familias afectadas por las obras del Metro en San Fernando de Henares

- Publicidad-

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha tomado cumplida venganza contra los vecinos afectados por las obras de la Línea 7B de Metro y, con una falta de escrúpulos absolutamente indecente, está llevando una situación de crisis humanitaria al terreno donde mejor se desenvuelve: el barro de la guerra política.

Tal y como hemos publicado en Diario16, la situación en que viven cientos de familias de la localidad madrileña de San Fernando de Henares es crítica porque, además de estar en juego la supervivencia de estas personas, existe un claro riesgo de que sus viviendas se derrumben.

Esto se lo hicieron saber a Isabel Díaz Ayuso el pasado día 18 de enero en el acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó el nuevo servicio de «teleconsulta». Sin embargo, lo que Ayuso creía que iba a ser un nuevo evento de autopromoción, se convirtió en un acto reivindicativo que mostró a toda España quién es la persona que preside la Comunidad de Madrid.

Ese acto propagandístico tuvo lugar en el Hospital del Henares, en Coslada, a pocos kilómetros de San Fernando de Henares. Sin embargo, a pesar de que tuvo una posibilidad única de acercarse a los vecinos afectados, Ayuso volvió a evitar reunirse con ellos. No obstante, la estaban esperando, mostraron sus pancartas y le estropearon el acto. Eso no se podía perdonar y, por tanto, había que tomarse cumplida venganza. Y así se hizo.

A última hora de la tarde del jueves 20 de enero una dotación de bomberos del parque de Coslada y otra de Las Rozas, con el jefe de Intervención, se desplazaron hasta la conocida como ‘Zona Cero’, es decir, la más afectada por las obras del Metro, para, según comunicaron a través de WhatsApp desde la Dirección General de Infraestructuras al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, efectuar una «inspección rutinaria» en el edificio desalojado de calle Presa con la calle Rafael Alberti. El objetivo, tal y como recoge dicho mensaje, era «comprobar que el precinto y el vallado están correctos». Al lugar acudieron Policía Local, una técnico del área de Urbanismo y los ediles de dicha área, y de Seguridad que, junto al resto de la Corporación, se encontraban reunidos en Pleno.

Los bomberos determinaron, finalmente, que por la situación que la Comunidad de Madrid no quiere reconocer, ante la falta de soluciones reales, los residentes entre otros tres edificios de la calle Presa debían ser desalojados de sus casas «sin que la administración de Ayuso no ofreciera ningún tipo de alternativa habitacional, familias que tuvieron que abandonar sus hogares con lo puesto».

Según indicó Corpa en una comparecencia pública, «¿por qué no se notifica antes a este Ayuntamiento, para evitar crear alarma entre los afectados, como así sucedió? Eran ya las 20 horas, y recibí llamadas de vecinos pidiendo información. Y voy a más, ¿por qué, diez minutos después, recibimos aviso del 112? ¿Por qué en ese bloque de viviendas, dónde no reside nadie y se encuentra perimetrado? Llama la atención, desde luego, cuando lo único que podían hacer los bomberos es pedir el desalojo de un edificio donde no vive gente. Todo esto tiene un trasfondo político, que es cargar la responsabilidad a este Ayuntamiento».

Javier Corpa, además, hizo pública una información de interés recogida en el acta de la Mesa Técnica del 22 de diciembre de 2021, firmada por técnicos de la Comunidad de Madrid, municipales y representantes de la Asociación de Afectados. En ese acta, según informó el alcalde de San Fernando, se deja patente que el Gobierno de Díaz Ayuso es conocedor de que existen borradores de órdenes de ejecución para las viviendas de calle La Presa, entre los números 17 y 27.

«Como tiene la poca vergüenza de acusar a este Ayuntamiento de dejadez, le recuerdo, señor consejero, que es usted quien tiene que tramitar los desalojos, porque las órdenes de ejecución están saliendo, así lo recoge este acta, son conocedores y, sin embargo, a día de hoy, los vecinos no saben dónde van a ir. No se van a quedar en la calle, porque este Ayuntamiento se hará cargo, aunque es su responsabilidad. Continuaremos reivindicando la dignidad de los vecinos. Sus malas artes, no nos van a frenar», sentenció dirigiéndose directamente a David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras.

Ni vergüenza, ni escrúpulos, ni humanidad

Sin embargo, Corpa, ante la situación límite que están viviendo los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de Metro de Madrid, no pudo dejar de afirmar, en referencia a David Pérez, que «usted no tiene ni escrúpulos, ni vergüenza, ni humanidad […]. Para mí, Teresa, no es un número, ni Mari Carmen, ni tantos otros. Son mis vecinos y les han destrozado la vida. Si ocurre alguna desgracia, usted es el único responsable, y lo sabe bien, por eso, ha puesto en marcha la máquina del fango y de la desinformación […] pero ya les advierto que no nos van a doblar el brazo, aunque me cueste el puesto como alcalde, porque vamos a llegar hasta el final, hasta que solucionen este problema que han generado ustedes y que han dejado que empeorara y se extendiera. Si tienen conciencia, den la cara».

Anoche, según informó Corpa en sus redes sociales, la Comunidad de Madrid envió al director general de Infraestructuras para reunirse con los vecinos de la calle Presa. «Nosotros, el Ayuntamiento de San Fernando, siempre les invitamos a reuniones con vecinos, la Comunidad no hace lo mismo, ¿a que tienen miedo? Soluciones ya», afirmaba el alcalde.

Comunidad de Madrid manda hoy a las 20 horas al director general de infraestructuras a reunirse con afectados/as por METRO de calle Presa impares.Nosotros @Ayto_SFH siempre les invitamos a reuniones con vecinos/as,la Comunidad no hace lo mismo, ¿a que tienen miedo? #SolucionesYA — Javi Corpa (@JaviCorpa) January 22, 2022

Miedo a morir sepultados

En los últimos meses, Diario16 ha contactado y hablado con varios de los afectados en sus viviendas. Este medio ha sido testigo de que las denuncias de Javier Corpa y de los vecinos, incluso, se quedan cortas.

Uno de los afectados afirmó a a este medio que «hay mucho miedo, eso te lo puedo asegurar. Yo tengo miedo a que se me caiga el edificio encima y morir sepultado. Y hay mucha gente que vive aquí que también te lo dice. Claro que tenemos miedo»

Gema de la Rica, otra de las vecinas afectadas, afirmó a Diario16 que «yo el miedo que tengo es que no me avisen a tiempo de que tengo que salir de mi casa. Ese es el miedo que tengo. Mis vecinos durante años han mandado a sus hijas a casa de sus abuelos durante el día por miedo a que, mientras estuviesen sus hijas en casa se les cayera el edificio. El crujido te despierta. Cuando estás durmiendo, te despierta un chasquido, un estruendo, que te da la sensación de que el edificio se derrumba. Yo cuando hablo con mis vecinos me cuentan que tienen problemas de insomnio, que han tenido que tomar antidepresivos y ansiolíticos porque, al final, se genera una especie de estrés postraumático mantenido en el tiempo porque el trauma continúa día a día».