El «Euskorralito» llega a los tribunales

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha asumido la defensa de 818 afectados contra la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) Geroa Pentsioak al impedirles el rescate de la totalidad de sus aportaciones realizadas a lo largo de décadas. Los abogados de la asociación presentaron ayer, ante los Juzgados de lo Social de Donostia, la primera demanda del caso que ha sido bautizado como euskorralito, por la que reclaman el rescate para uno de los agraviados de la cantidad de 58.862 euros, a lo que se suma 6.250 euros en concepto de daños morales.

Una EPSV, modelo que opera en el País Vasco y que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende generalizar y potenciar en el resto de España, es una entidad de previsión social voluntaria que se fundó a mediados de los años noventa en el sector del metal guipuzcoano. Cada aportación del trabajador era complementada por la empresa. La sorpresa llegó cuando la primera generación numerosa de jubilados quiso rescatar su capital: les fue denegada esa opción, sólo podían hacerlo a través de una renta mensual, los próximos 25 años.

Demanda contra Geroa

La demanda presentada contra Geroa solicita que al afectado se le devuelva el capital de su mejora voluntaria “en las condiciones y características contratadas en el momento de la primera aportación”, ya sea “para recuperarlo de manera íntegra o movilizarlo a otra entidad, no mediante una renta mensual”.

El caso se sustenta en un cambio de estatutos de la EPSV hecho con posterioridad a la firma del convenio del Metal de Guipúzcoa, que obligaba a todos trabajadores a adscribirse a Geroa prometiéndoles que en el momento de su jubilación podrían rescatar los capitales aportados. Los 113.000 trabajadores que integran la entidad se sienten ahora engañados por unas condiciones que han cambiado “a mitad del partido, sin que nadie les comunicase nada al respecto”, aseguran. En virtud del mismo, no permite el rescate a la jubilación en forma de capital si el ahorrador supera la cifra de 45.120 euros. Una circunstancia que no fue comunicada en su momento y una condición que no fue firmada por ninguno de los beneficiarios.

Los abogados de la asociación han recibido desde Geroa una única respuesta: insisten en que la imposibilidad de rescate de los ahorros está en los estatutos y no se puede alterar. Los afectados, por su parte, piden que cada socio de la EPSV tenga la posibilidad de elegir cómo quiere rescatar sus ahorros.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN asegura que: “No podemos admitir que se cambien las condiciones a los trabajadores de Geroa sin una comunicación oficial. Es un despropósito que recuerda a las peores prácticas en el ámbito bancario en el que a menudo no se ha actuado con transparencia y justicia. Reclamamos que se de una respuesta a estos agraviados”

El abogado colaborador de la Asociación, Jaime Carbajal, afirma que “a día de hoy resulta tristemente sorprendente que desde la actual dirección de Geroa se hayan negado ni siquiera a reunirse con quienes representan a más de 800 trabajadores para abordar el problema obligándonos a acudir la vía judicial”