El dispositivo de seguridad de Pedro Sánchez amenaza con detener a familiares de menores tutelados por repartir octavillas

Los líderes autoritarios tienen miedo a su pueblo, mucho miedo. El autoritarismo no tiene que ver con el tipo de régimen que gobierne el país, sino con las actitudes. Hoy, en Madrid, se ha podido comprobar cómo Pedro Sánchez está cada día más cerca de las élites y muy lejos de las necesidades reales de su pueblo.

El actual presidente del Gobierno de España parece absolutamente abducido por el sentido de la célebre frase de Thomas Carlyle: «Obedecer es nuestro deber, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado». Así lo ha aplicado en el Partido Socialista, donde impuso una serie de modificaciones de reglamento y de estatutos que prácticamente impedían la libertad de expresión y la obligación de la crítica a la militancia. En el PSOE de Pedro Sánchez un militante puede ser expulsado si se opone públicamente a las medidas del «líder supremo».

Un exdirigente socialista afirmó que los presidentes del PSOE se alejaban de la realidad del pueblo en la misma medida que aumentaba el número de guardaespaldas. Esta afirmación es real, no una suposición o una opinión. Es un hecho que Pedro Sánchez está llevando a sus últimas consecuencias, tal y como se ha demostrado hoy en las puertas de Caixaforum.

El presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI, Victoriano Fernández y dos voluntarias y familiares de menores tutelados han denunciado las amenazas recibidas por parte del dispositivo de seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras tenía lugar la presentación del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), la herramienta principal con la que España podrá en marcha la Garantía Infantil Europea (GIE), una Recomendación del Consejo de la Unión Europea destinada a romper el círculo de la pobreza infantil. En el evento participaba la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

«Nos encontrábamos fuera del edificio, en la zona donde estaban los periodistas. Entonces les hemos entregado una octavilla sobre la tarea de nuestro colectivo, y la han aceptado sin problema. De repente varias personas con una chapita del servicio seguridad de Sánchez han empezado a mirarnos. Ha venido uno de ellos con corbata y me ha preguntado qué estoy haciendo. Y le he respondido que repartir propaganda en un lugar público. A lo que me ha respondido: es que este no es un lugar público, es un lugar de seguridad preservado para la venida del señor presidente del Gobierno y usted tiene la obligación de respetar el espacio. Al poco han llegado tres policías, nos han rodeado, y nos han dicho que nos teníamos que ir con ellos, a lo que nos hemos negado. En ese momento nos han dicho de malas maneras pues aquí no pueden estar y les vamos a llevar donde usted tiene que estar»

¡Y me pondrán una multa! Que Ione Belarra te ponga una multa por sacar un cartel en el siglo XXI es para echarse a llorar. Peor que cuando Franco. Pero mucho peor

Ante la negativa del presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI de acompañar a los agentes, estos «nos han amenazado con detenernos», explica Fernández. Seguidamente, dice, «nos han llevado a un rincón, nos han leído la cartilla y nos han pedido los DNI. Ya con los DNI recogidos, nos han insistido en que nos fuéramos donde ellos querían. Hemos dado la vuelta y nos hemos ido al Paseo del Prado, ¡y han venido detrás de nosotros!, un agente secreto y dos policías. Y al final, el más joven de los policías nos ha dicho: ¡como se les ocurra a ustedes enseñar el cartel cuando venga el presidente, van detenidos! ¡Pero cómo pueden tener tanto miedo que una persona le enseñe un cartel al presidente! ¡Pero en qué país vivimos! ¡Y me pondrán una multa!. Pero que Ione Belarra te ponga una multa por sacar un cartel en el siglo XXI es para echarse a llorar. Peor que cuando Franco. Pero mucho peor».

Prosigue Fernández explicando que «el relato completo de los hechos comienza cuando desde otro colectivo, presente en el acto, se nos comunica que se va a desarrollar ese acto. Llamamos a tres teléfonos diferentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidiendo que queremos entrar y nos comunican a las 10:45 que por motivos de aforo no podemos entrar. Y entonces decidimos quedarnos a la puerta entregando las octavillas».

A continuación, han registrado una queja ante el Ministerio y una solicitud de entrevista con Ione Belarra para abordar el asunto de los menores tutelados.

Menores tutelados en el olvido

El episodio de hoy denota la gran mentira de Podemos. Que en la izquierda algunos, como la ministra Belarra, hayan olvidado su activismo de calle para terminar dando la espalda a las familias con menores tutelados es un síntoma claro.

Durante su intervención, ni una mención a los menores tutelados y la situación que miles de familias denuncian a diario en España respecto al funcionamiento del Sistema de Protección a la Infancia.

Por su parte, Pedro Sánchez pronunciaba las siguientes palabras: «No hay mayor fracaso para un país que la desprotección de los niños y las niñas»

Como si esas niñas y niños fueran los parias, la infancia invisible que se adocena en los centros de menores, porque nadie busca una alternativa al actual Sistema de Protección a la Infancia. Ni ética, ni estéticamente es apropiado el gesto de Belarra y su equipo con las familias, porque esos menores tutelados, en muchos casos, han llegado a la situación de desamparo como consecuencia de la misma pobreza que trata de abordar el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).

Tarde o temprano, Belarra y Sánchez tendrán que abordar el futuro de los centros de menores y el Sistema de Protección a la Infancia, convertido en un problema de rango estatal, a pesar de que las competencias correspondan a las Comunidades Autónomas.