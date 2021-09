El director de Confilegal y su especial manera de entender la justicia internacional en el caso Puigdemont: «Estas cosas funcionan así. Mediante contactos personales»

- Publicidad-

Ríos de tinta se están escribiendo sobre lo sucedido en Cerdeña el pasado viernes: la puesta inmediata en libertad del president Carles Puigdemont ha dejado al descubierto las intenciones de muchos en España.

Han quedado retratados

Por un lado, hemos visto cómo el líder de la oposición, Pablo Casado, exigía al ejecutivo que tomase partido en lo que a todas luces era una decisión estrictamente judicial. En la misma línea, pero desde una perspectiva opuesta, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, también exigía a Sánchez la inmediata puesta en libertad de Carles Puigdemont.

No fueron las únicas declaraciones que sorprendían: desde Inés Arrimadas, pasando por socialistas como Lambán o Page, que celebraban la detención y daban por hecho que verían al president llegar esposado a España.

Pero hubo declaraciones con más intensidad, las que emitió el Tribunal Supremo a través de EuropaPress, por ejemplo, o la Fiscalía a través de Cadena Ser. Señalaron que la euroorden estaba activa, y que solamente quedaba en suspenso para poder acudir a las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Por si hubiera alguna duda, el juez instructor, Pablo Llarena, se apresuró a escribir a la jueza italiana para informarle de que la causa judicial contra Carles Puigdemont estaba abierta, le envió la euroorden y dio por hecho que la detención llevaría consigo la extradición.

Craso error cuando la Abogacía del Estado ya había dejado por escrito en sus alegaciones al Tribunal General de la Unión Europea el pasado mes de julio, que las euroórdenes estaban en suspenso puesto que el propio juez Pablo Llarena había presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El artículo de quien fuera responsable de comunicación del CGPJ

Dentro de esta colección de despropósitos nos encontramos con el artículo que ha firmado el director del portal Confilegal, Carlos Berbell.

El que fuera asesor de imagen de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial durante diez años, ha firmado un artículo que no puede pasarse por alto.

Comienza Berbell con su análisis afirmando que la detención producida en Cerdeña tuvo lugar «por la vigencia de la Orden Europea de Detención y Entrega. El sistema funcionó», asevera. De esta afirmación parte un escrito que debería ser tenido en cuenta debido a la evidente relación del firmante con el gobierno de los jueces, y por lo tanto, no andará muy lejos de lo que algunos togados sostengan, aunque sea en la intimidad.

En su escrito señala que desde el 30 de julio el TGUE suspendió la inmunidad europarlamentaria de Comín y Ponsatí. Y afirma que «por lo tanto, no había nada que impidiera su detención allí donde se desplazara…». Sobre esta afirmación y la anterior, llama la atención que un director de un medio como Confilegal, no haya reparado en que el TGUE lo que hace no es suspender la inviolabilidad, sino la medida cautelar que previamente había activado, precisamente porque considera que no hay razón para detenerles en ningún lugar, puesto que la euroorden está suspendida. Un detalle que al señor Berbell se le olvida. Y es determinante, puesto que la propia Abogacía del Estado así lo afirma por escrito en su escrito al juez.

Pero lo más sorprendente del texto del que fuera el responsable de comunicación del CGPJ durante diez años no es esto. Es lo que viene a continuación.

Estas cosas funcionan así. Mediante contactos personales

El autor intenta confundir la inviolabilidad como eurodiputado con la suspensión de la euroorden, por lo que parte de un punto erróneo. A continuación, señala a la jueza italiana y le acusa de «ponerse de lado». Es precisamente en este apartado de su pieza donde está la parte sorprendente que conviene tener presente:

«Este es el clavo al que, posiblemente, se vaya a agarrar la magistrada italiana. «Me lavo las manos, me quito el muerto de encima y aquí paz y después gloria».

Y esto no puede ser así. La Fiscalía General del Estado y el CGPJ tendrían que estar movilizándose ya.

Estas cosas funcionan así. Mediante contactos personales.

Tendrían que estar ya en contacto con la Fiscalía italiana y más concretamente con la Fiscalía de Cerdeña.

Tendrían que estar asesorando al Ministerio Público italiano, construyendo la causa para, primero, haber combatido la ausencia de medidas cautelares a Puigdemont, por una parte, y, por otra conseguir que se haga efectiva la OEDE española el 4 de octubre.«

A partir de aquí el texto se pone cada vez más interesante: el siguiente epígrafe señala al fiscal de enlace «Luis Rodríguez Sol». Apunta Berbell, que hasta el 1 de julio de 2020, «España contaba en Italia con un juez de enlace, el fiscal Luis Rodríguez Sol, que desde entonces ocupa plaza de inspector fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. En Madrid».

Apunta que Rodriguez Sol es un hombre «afable y bien relacionado con las autoridades judiciales y fiscales italianas, sería un activo muy valioso en esta operación».

A continuación, se plantea el director de Confilegal «¿Por qué no enviar a un equipo de fiscales españoles a Roma y a Cerdeña, con Rodríguez Sol a la cabeza y, ¿por qué no?, con otros como Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, el gran experto en OEDE en España?«

Explica el autor que en el momento de la detención de Puigdemont se dedicó a hablar con sus contactos, con los que pudo intercambiar opiniones. No está de más conocer de qué manera entienden algunos el funcionamiento de la justicia.

Por lo que parece, de momento, la juez italiana, no es que se haya puesto de lado, es que está cumpliendo con las normas europeas, que lejos de funcionar «mediante contactos personales», suelen hacerse en base a criterios legales. Afortunadamente.