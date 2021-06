El detective del jazz

- Publicidad-

Walter Mosley (Los Ángeles, 1952), según su entusiasmado lector Barack Obama, es el último novelista que marida en sus textos misterio, tramas criminales e investigaciones de todo pelaje con el jazz. Los pioneros serían Original Dixieland Jazz Band de Nick La Rocca, tras grabar el primer disco en 1917. Tales ingredientes los repiten otros escritores americanos (Chester Himes, Raymond Chandler, Malcolm Braly, David Goodis y Nat Hentoff,), europeos (Boris Vian o Jean Patrick Manchette) sin hurtar a nuestros compatriotas Ferrán Torrent, Andreu Martín y Antonio Muñoz Molina.

El laureado académico alcanzó el éxito con ‘El invierno en Lisboa’ (Seix Barral, 1987). En dicha obra mezclaba dos ópticas: la de un pianista, Santiago Biralbo, al que persigue el despechado marido de una amante del músico. El enriquecedor homenaje de Muñoz Molina pivota entre el cine negro y los clubes el jazz.

Hay muchos más ilustres referentes. Dashiell Hammett, inventor del emblemático Sam Spade [Humphrey Bogart lo encarnó en ‘El halcón maltés’ (John Huston, 1941), entre otros] integra una plantilla de personajes que se mueven a ritmo de jazz en el mítico Chicago-años-20. La pareja jazz-escritores nos regaló otro ejemplo español. Andreu Martín integraba música-género criminal en su serie ‘Asesinatos en clave de jazz’. En sus diferentes entregas aparecen jazzmen que emulan a Charlie Parker o Chet Baker mientras se enredan en tramas, misterios con sangre, chantajes y balaceras.

La realidad española, la que supera ficciones de toda clase, también traspasa las fronteras de la literatura, música y a los investigadores policiales o privados. El mejor referente que encontramos es Jesús Vez Luque, un malagueño inquieto que no escribe, pero sí toca el saxo con pasión. Es detective desde hace 40 años, profesor universitario del tan lastrado oficio y regenta The Hall. Es un espacio que esparce cultura en Málaga y sobrevive casi ocho años, sin subvenciones, pero con decidido apoyo de artistas y público. En ‘The Hall’ además el jazz se disfruta con igual pasión que tiene su inventor por esta música, la que palpita, marida, fusiona y metaboliza lo más nutritivo del arte.

El investigador discreto

Vez Luque instaló agencia cerca de la estación ferroviaria malagueña que honra a la irrepetible María Zambrano (c/ Cuarteles 51, Teléfonos 952353020 y 679441801) en 1982. Su despacho es austero, pero nada minimalista. El marketing que aplica es el boca-a-boca con la efectividad y rentabilidad de sus informes. Los elabora con abundante documentación y pruebas. No hay rincón andaluz o español donde no haya llegado el olfato investigador de Jesús Vez buscando la verdad para sus clientes. La cosmopolita y laberíntica Costa del Sol no es un secreto para un veterano detective que esquiva la palestra si puede. Es muy respetado por su credibilidad profesional en los estrados judiciales.

El detective malagueño no es proclive a citarse con la prensa o airear el secreto profesional. Su discreción alcanza a la web que asocia a su persona. Apenas se reseña su nombre de pila y primer apellido, un punto.com y hola en diversos idiomas. Sus redes sociales son limitadas y descarta asociar lo corporativo de su agencia a imitar lo parapolicial, insinuar equipo de ubicuos sabuesos o el autobombo que acentúan ciertos egos con licencia. Su pasión y entrega por el jazz y la cultura sería uno de los ejes de su vida. La vocación didáctica de su oficio la plasma como profesor en la Universidad de Málaga-IAIC. Ahí trasmite conocimiento y experiencia de primera mano al alumnado, por lo general sobrecargado de retórica académica y carente de prácticas. Vez Luque, repetimos, conoce la calle, los trucos, las excusas y cómo abordar y triunfar en la complejidad investigadora. Nos cuentan algunos alumnos de distintas promociones que la metodología de Vez es la más artesana posible, la que logra resultados tangibles.

El aula universitaria, ahora digitalizada con tan extendida implantación y virtualidad, enriquece así el ejemplo y perspectiva del detective freelance. El que lo resuelve todo con oficio, olfato y mucha paciencia. Les encanta este profesor tan original, tan real. El que aleja tópicos y lugares comunes estereotipados que lastran al detective privado real, el que vive de su trabajo. Vaya, el que ni va al cine, ni lee novelas de género para buscarse el pan de la supervivencia.

‘The Hall’, más Málaga

El espacio que posee y comparte con quien quiera visitarlo Jesús Vez Luque está muy cerca de su agencia. Antes fue el primer túnel de lavado de coches de Málaga. Años después, el local se trasformó hasta su actual configuración como espacio cultural. Una alargada barra y ventilados pasillos permiten pedir y tomarse copas durante el espectáculo. Según se publicita The Hall es “un torrente de sensaciones que son alimento para el espíritu. Así lo vivimos y así lo transmitimos a los amigos que comparten la aventura de The Hall”.

Este escenario representa una apuesta personal de Vez Luque apoyado por un colectivo, que también preside, llamado Fomento de la Música y las Artes Escénicas. No tiene ánimo de lucro. No sólo el Jazz tiene hueco en The Hall. Su sede en calle Héroes de Sostoa, 65 (Metro La Isla, info@thehall.in, Contactos y reservas 679441801) añade enseñanza de bailes de salón, salsa, tango, Hip Hop, conciertos de música clásica, Rock, teatro, Títeres y marionetas, Jam sessions, Open Mic Night y eventos solidarios. El espíritu participativo, comunitario y colaborativo que imprime ‘The Hall’ no lo descarta del mejor Club de Jazz con todos sus avíos. Con aforo para doscientas personas, aunque hoy limitado por medidas anti-pandemia The Hall sitúa a Málaga en el mapa de clubs vaporosos, en sótanos o entreplantas, lúgubres donde los músicos están más a gusto, donde los literatos se inspiran. Nos referimos al Clamores (Madrid), Jamboree (Barcelona), Village Vanguard (Nueva York) o Ronnie Scott (Londres).

‘The Hall’, en casi sus nueve años de existencia, se ha consolidado como referente cultural malagueño. La capital de la Costa del Sol es una de las metrópolis europeas con mejores y más variados museos (Pompidou, Picasso, Málaga, Automoción, Arte Ruso, Thyssen, Interactivo, CAC, Revello del Toro, Vidrio, Arte Cofrade, Alborania…), Teatros (Cervantes, Soho-Caixabank, Cánovas, Cochera, MVA…), galerías, cines más un largo etcétera cuyo gancho es una gastronomía de nota, playas y montañas con clima ideal, hospitalidad de sus vecinos y esas sonrisas que difícilmente espantan al visitante.

La propuesta más sugerente

A la visita a ‘The Hall’ que hicimos preceden todas las garantías y avales de seguridad imperantes durante la pandemia, el confinamiento y la debida higiene. Previa reserva en su teléfono de contacto se reparten los asientos entre convivientes o parejas, se toma la temperatura al espectador/a y se respeta la distancia social vigente. Es posible disfrutar el espectáculo y tomarse unas copas. Antes de abrirse el telón es ritual encender unas velas que prenden la llama del arte que allí se esparce.

La noche del sábado 12 de junio, cuando visitamos ‘The Hall’, fue de gala. La cita era con el mejor flamenco local fusionado con el Jazz de podio. La cita fue una Jam Session muy boquerona con Rubén Lara (Guitarra) Antonio Luque Canito (Cante), Javier Bachiller Bachi (Bajo), Alejandro Escalera Flauta), Miguel Nene (Percusión) y Francisco de la Llave (Teclados). La estrella invitada, nunca mejor dicho, era el veterano y apreciado Jorge Pardo.

El madrileño demostró por qué brilla desde hace décadas en el firmamento de jazz español y mundial. Su currículum impresiona: Tocó con y para los mejores (Camarón, Paco de Lucía, Pata Negra, Chick Corea, Pat Metheny, Iturralde, DJ Toner, Benavent & Amargós, Chano Domínguez, Dolores…) el viento más acompasado con la flauta y el saxo. El maridaje jazz-flamenco y dominio instrumental encantó a la concurrencia e hizo cómplices de felicidad musical con respeto por un virtuosismo que no se improvisa. Tocaba junto al maestro el sexteto que le acompañaba. La noche fue gloriosa, irrepetible. Todos los músicos compartían inspiración y estado de gracia.

‘The Hall’, con Pardo y compañía se redondeó con sus mejores galas. El programa estival está ya casi cerrado. El aforo, sobre las 200 butacas, se ha reducido por imperativos de la pandemia. Pero ello no quita al espacio encanto y aires de club acogedor donde disfrutar de la sugerencia del arte y sellar el compromiso con la cultura. El sector del espectáculo ha sufrido, más incluso que la hostelería y otros, un apagón que merece encenderlo para que nos siga enriqueciendo las mejores horas de la vida.

