El desequilibrio intenta reparar al mundo

Todo ser humano, por carecer de ética, por ser un ignorante o por ser un idiota, se pasa toda la vida intentanto corregir al entorno (al exterior de su mente), pero desde un absoluto siempre error. Sí, es comprobable día tras día que todos se quejan, reprueban y critican al mundo o a los demás desde una absoluta estupidez o carencia de criterio crítico (propio) o ignorancia o incapacidad de saber realmente lo que ellos mismos están diciendo.

Es evidente, cualquier ser humano no puede contenerse o no lo puede evitar (quizás porque siempre está movido por querer ser protagonista de lo que su ego le manda). Así que corrige y corrige al vecino (a veces dándole solo prisas y voces) no sabiendo lo que eso implica o no siendo nunca con un rigor en una ejemplaridad racional, o sea, no siendo consciente de lo que significa reprobar a alguien por una finalidad constructiva o mejor.

¡Claro!, debe ser así pues, CORREGIR-REPARAR, conlleva siempre, se haga como se haga, que tú (como corrector) ya sabes desde un principio “cómo de verdad se mejora algo” y, además, “por qué motivo o desarrollo está en el error”, sí, momento tras momento o… día tras día; sin más, conlleva en suma que tú precisamente no estás confundido en una concreta realidad y, por ello, lo demuestras (con la razón) y de seguida tienes determinado lo que hay que hacer.

Digamos que, sobre tal base, corregir es algo que casi ningún ser humano debe hacerlo a ciegas, ni con vacilación ni con insensatez sencillamente porque, en realidad, ignorará o no advertirá sus consecuencias, que incidirán en la sociedad. Por supuesto, si tú equilibradamente quieres corregir a alguien, contando con capacidad de poderlo hacer correctamente y con eficacia, lo primero que debes procurar es utilizar un lenguaje y un procedimiento fiable porque incida en la sociedad bien, ¡de una manera únicamente racional!

Por eso, la instrumentación del corregir o del reparar algo (donde entra necesariamente el lenguaje inequívoco o racional) es lo que da la garantía de que se va a corregir bien y no con torpezas o con cualquier forma o con engaños. Nada más que la adecuada herramienta usada con razón es lo único importante, en definitiva, para resolver, para optimizar o para mejorar cualquier cosa que tengamos en la sociedad y que se pretende hacerla mejor.

Pero ¿quiénes demuestran en la política, en la religión, en el arte, en la literatura, en la economía o en muchas responsabilidades sociales eso?, sí, ¿quiénes demuestran en los medios de comunicación que tienen conscientemente tal herramienta y que la usan con el debido equilibrio racional?

Quiénes o esos brillan por sus ausencias.