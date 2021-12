El consejero de Justicia de Ayuso reconoce que intermedió entre el PP y Bárcenas

El actual consejero del PP de Presidencia en la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reconocido hoy en la ‘Comisión Kitchen’ que “en su condición de magistrado” puso en contacto -en el año 2016- a “ un amigo ” del extesorero del PP Luis Bárcenas –que actuaba de enlace- con el abogado que representaba entonces a este partido, al Partido Popular. «Me limité a poner en contacto a dos personas que conozco, con los que tenía confianza, en el ámbito privado y nada más», ha dicho.

Intereses en la Gürtel

Además, a preguntas del portavoz socialista, Felipe Sicilia, López ha admitido que lo hizo porque “esas dos personas tenían intereses en ese caso –refiriéndose a la Gürtel- y ambos eran conocidos míos”. Una gestión de la cual Sicilia le ha reprochado que no informase a “ningún compañero de la Audiencia Nacional, ni a sus superiores, ni tan si quiera al juez De la Mata, que llevaba el caso Gürtel”.

En este sentido, el también secretario de Justicia del Partido Popular ha reconocido que “presumía” el por qué querían contactar el amigo de Bárcenas con el abogado del PP, pero “no quiso saber más”. “Las razones las puedo presumir pero no me interesaban, con lo cual a partir de ese momento ellos hablaran de lo que quieran, ha explicado.

El portavoz socialista, Felipe Sicilia en Comisión de investigación del espionaje ilegal del PP a Bárcenas

Por su parte, el diputado socialista ha repasado la carrera judicial del compareciente, vinculada desde el año 2001 al Partido Popular, hecho por el cuál fue recusado en cinco ocasiones y fue la propia Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial quien finalmente estimó dicha recusación “ porque su imagen de imparcialidad podría verse afectada ”.

“Sus compañeros, en sucesivas ocasiones determinaron que usted no tenía imagen de imparcialidad y su vinculación con el PP fue una evidencia para sus propios compañeros de la Audiencia Provincial” –ha resaltado Sicilia.

Por su parte, el jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, ha protagonizado la segunda comparecencia de la jornada, sin realizar ninguna aportación a la Comisión, remitiéndose a su declaración ante el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional y al auto posterior.

“No tiene intención de colaborar con el trabajo de esta comisión, ha sido jefe de Gabinete de Cospedal desde que era Secretaría General y prefiere callarse para que mañana no aparezca un audio que demuestre que lo que dice aquí es falso y le imputen en la causa nuevamente”, le ha dicho el diputado socialista.

Así las cosas y tras la jornada de hoy, la ‘Comisión Kitchen’ del Congreso de los Diputados seguirá con sus trabajos mañana con la comparecencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la finalización del Pleno del Congreso. Mientras la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, comparecerá el próximo 9 de diciembre, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo hará el 13 de diciembre.

Rufián amenaza con emprender “acciones” contra López

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que, tras recordar a López que no estaba “ni en Twitter ni en un juzgado, hiciera el favor de responder. Le insisto, mi única misión en este hecho es dar a conocer a dos personas, nada más. El hecho de por qué querían conocerse, que podría presumirlo, me es indiferente”, ha respondido.

La respuesta de López ha llevado a que Rufián le haya emplazado a explicar “qué presumía» cuando les presentó y a anunciar que su grupo parlamentario emprenderá acciones para que su respuesta no quede impune. Porque acaba de decir que presuponía por qué se querían conocer. Se está escudando en excusas cuanto menos infantiles, que no le digo que no le sirvan, pero frente a mí voy a intentar que no le sirvan de mucho”, le ha espetado.

El consejero de la Comunidad de Madrid de Ayuso ha reconocido estar “muy tranquilo Uno tenía relación con Bárcenas y otro era el abogado del PP. Eran personas de mi confianza que querían conocerse y es evidente que querrían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaran”, ha repetido.

Rufián se ha preguntado de forma irónica “si en esas conversaciones Santos y De Diego hablaron de Masterchef, del Real Madrid o del tiempo y si el hecho de que les presentase se debió a un efecto meteorológico o perseguía algún fin”.

“Yo no quise saber nada más. No presenté a dos personas de la calle, presenté a dos conocidos”, le ha repetido López.

La Comisión: “un esperpento y un circo”

El hecho de que López haya reconocido que podía presumir porque querían conocerse también ha levantado las suspicacias del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que pese a renunciar a su turno de preguntas ha querido dejar una reflexión. “Nosotros no veíamos la necesidad de que usted compareciera, pero aprovecho para decir que en ese hecho circunstancial por el que le han preguntado no ha aclarado mucho”, ha sostenido.