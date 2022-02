El consejero de Economía de Ayuso acusa a Casado de mentir

- Publicidad-

Tras la publicación del comunicado de Isabel Díaz Ayuso que da explicaciones sobre el contrato por el que su hermano había cobrado 55.000 euros, han comparecido en rueda de prensa los consejeros de Sanidad y Economía de la Comunidad de Madrid.

El titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha informado de que se han tramitado más de 4.000 expedientes con el objetivo de proteger a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios. «Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal. Todos se han ajustado siempre a procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia y mi obligación es garantizar la salud», ha dicho.

Sin embargo, el golpe de la rueda de prensa la ha dado el titular de Economía, Hacienda y Empleo, cuando ha asegurado que Pablo Casado miente en la versión dada esta mañana en una entrevista en la Cadena Cope. «No hay ni tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato. Entregué toda la documentación de 4.526 contratos de emergencia en la Asamblea de Madrid a la Presidencia de la cámara. El presidente del PP ha puesto en duda algunas cuestiones en relación a lo que debería haber hecho la presidenta. El órgano que contrata es el Servicio madrileño de salud. El Consejo de Gobierno no aprobó el contrato».

Javier Fernández-Lasquetty, además, ha negado que el nombre del hermano de Isabel Díaz Ayuso apareciera en la factura del contrato. A continuación, el consejero de Economía ha hecho una defensa cerrada de Isabel Díaz Ayuso: «La presidenta no ha intervenido en ninguna fase de este contrato. No supo nada hasta el otoño del año 2021. Quien contrata es una dirección general del servicio regional de salud. No hay ninguna infracción del código de altos cargos. La presidenta no sabía de la existencia del contrato hasta que se reunió con el presidente del PP. Explicó el contrato con los argumentos y los documentos que necesitaba», ha concluido.