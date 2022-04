El Cannabis se salva de la inflación en pleno proceso de legalización a nivel federal en Estados Unidos

- Publicidad-

La inflación supone el aumento de los precios de los servicios y productos de consumo habitual: desde los alimentos a los servicios públicos. Pero hay una industria que parece quedar al margen de la inflación, de las consecuencias de la guerra en Ucrania: la industria del cannabis.

Headset, una empresa especializada en análisis del sector del cannabis ha analizado las ventas en California, Washington, Oregón, Nevada, Colorado y Michigan desde enero de 2021 hasta enero de 2022. Según los datos obtenidos, los precios de las plantas, vaporizadores y comestibles hechos con cannabis bajaron sus precios en un 16,7%, 12,4% y 11,8% respectivamente según señala El Planteo.

¿Por qué está sucediendo esto?

El Planteo señala a múltiples factores que podrían estar afectando en la bajada de los precios: un menor riesgo es el principal elemento a tener en cuenta, ya que la legalización del cannabis en la mayoría de los estados de norteamérica ha facilitado el proceso y los riesgos y por ende, los precios. Los productores ahora pueden vender sus productos de manera legal y segura.

También influyen en los precios la oferta y la demanda: el hecho de que los precios no aumenten, no significa que no haya inflación, sino que significa que hay otros factores que influyen: el hecho de que todavía el mercado no haya sido regulado para el cannabis hace que los comerciantes compitan entre ellos para no perder clientes, por lo que sus productos se ofrecen con precios atractivos.

Según un estudio de Delitte Canada, BDSA y Hifyre, «las leyes de la economía se aplican al cannabis» y los consumidores «están dispuestos a pagar un precio superior por una calidad superior». Sin embargo, señalan, «la relación calidad-precio puede ser confusa. No hay precios nacionales y las marcas todavía no juegan un papel relevante».

Los consumidores, según este informe, se guían por los niveles de THC y CBD del producto para determinar su valor, así como el tipo de efectos que producirá.

Otro factor relevante es la ubicación de las tiendas donde se dispensan estos productos, ya que un mismo producto puede tener precios diferentes dependiendo del Estado donde se ubique. Cada condado tiene su propia legislación, lo que influye en la distribución.

En España: los farmacéuticos estudian la manera de vender legalmente cannabis medicinal

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCF) ha propuesto una prueba piloto en farmacias para valorar el uso del cannabis con finalidad terapéutica, tal y como se ha hecho en Francia con 1.000 pacientes, según informa The Objective.

Esta semana lo han solicitado ante el Congreso de los Diputados, con la comparecencia de Jesús Aguilar, representante de los farmacéuticos españoles, quien sostiene que en España existe un número importante de pacientes cuyos problemas de salud no son resueltos satisfactoriamente con los tratamientos farmacológicos convencionales disponibles, por lo que valorar diferentes opciones en el ámbito del cannabis terapéutico es conveniente para «calmar el dolor de estas personas».

En Estados Unidos: los demócratas impulsarán en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para legalizar la marihuana

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el pasado viernes la «More Act», un proyecto de ley con el que se despenaliza la marihuana a nivel federal, eliminándola del listado de productos de sustancias controladas y prohibidas. Pero todavía debe ser debatida en el Senado.

La iniciativa ha sido presentada por el presidente del poder judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, un demócrata de Nueva York, y ha contado ya con 200 votos favorables y 204 en contra.

Los demócratas consideran que la ilegalización de la marihuana tiene consecuencias particularmente devastadoras para las comunidades minoritarias. Los republicanos se oponen a la medida alegando que la marihuana es una droga que conduciría a un mayor uso de opioides y otras sustancias peligrosas. Además, sostienen que la que se vende hoy es «mucho más potente que la que se vendía hace décadas», algo que generaría un mayor deterioro para quienes la consumen.

Actualmente en 19 Estados de norteamérica el cannabis es legal para el uso de adultos en general. Y es legal en 36 Estados para uso medicinal. Si el proyecto saliera adelante, sería legal en la totalidad de los Estados Unidos.

Entrevista en Diario16 a Albert Tió, en prisión por ser socio de una asociación canábica

El pasado 18 de noviembre de 2020 Albert Tió ingresó en prisión por haber pertenecido a la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya. Padre de tres niños, menores de edad, y a pesar de su situación personal, nada ha impedido que ingresase en el Centro Penitenciario de Lledoners para cumplir una condena de cinco años de privación de libertad.

Se le condenó junto a otros dos miembros de la junta directiva de la asociación por delitos contra la salud pública y por participación en organización ilegal.