El black friday de la pandemia

¿Es pronto para alarmarse?

Desde el verano los datos de contagios siguen subiendo, la IA, hoy, 27 noviembre 2021, es de 171 por cada 100.000 habitantes. Comparada con la de hace menos de un mes, unos 15 días, es altísima ya que había bajado de 50 de IA, concretamente 46, por tanto se ha incrementado en un 78,66%, que en nuestro criterio es muy alto para los pocos días que han transcurrido.

Medidas que pueden ayudar a bajar los contagios es vacunarse, vacunarte y vacunar.

Es necesario implantar en España el Pasaporte Covid y los tests de antígenos para los ciudadanos procedentes de países con la variante ómicron y otras.

Existe miedo a lo desconocido, hay motivo de preocupación, está variante podría escapar a las vacunas.

Navidades con prudencia.

Mascarillas, vacunación, distancia de seguridad, higiene.

Evitar los vuelos con los países de la ómicron y otros.

Los niños, son los que más se contagian ahora, ¿por qué?, habrá que tomar medidas !YA! como es, con toda la prudencia, vacunarlos, según criterios médicos.

Antes de vacunarlos hay que hacerles test de antígenos a los niños ?, Parece ser que en las tres primeras olas hubo 200.000 infectados y nueve muertos; hoy la incidencia de infección por la Covid en los niños es mucho mayor y con más letalidad.

Hay que preguntarse si es o no necesario vacunar a los niños de 5 a 11 años. La EMA ha dicho que sí al igual que los pediatras. Si los médicos lo aconsejan tendremos que hacerles caso; lo malo es que no todos los médicos están de acuerdo y esto tiene despistados a los padres.

Por otro lado, el Black Friday no para de recibir gente, gente, con y sin mascarillas por las calles con aglomeraciones importantes sin la distancia de seguridad, porque a través de los móviles están machacando al ciudadano con propaganda.

La publicidad bien intencionada es necesaria, pero se ha comprobado que los precios han subido en los productos y ya se quedan subidos, sino los suben más, para las rebajas de enero y febrero

Esto es una publicidad engañosa, que debe suprimirse, pero la gente quiere comprar creyendo que compran chollos. El resultado son aglomeraciones y más subida de infectados.

Otro dato a tener en cuenta es que el coste de las infecciones es superior a 40.000€, de los no vacunados que se infectan, según datos aportados por Sanidad.

Una solución es vacunar a los países subdesarrollados, aunque algunos se niegan por las circunstancias en que viven, no tienen agua potable, su economía es prácticamente inexistente, tienen muchas enfermedades y les da igual vacunarse que no vacunarse, bastante tienen con pertenecer al Tercer Mundo.

No obstante, en África el tanto por ciento de vacunados es muy bajo y los países desarrollados tienen la obligación de ayudar enviándoles viales de vacuna, material sanitario y médicos, porque, según Sanidad española y europea, cuántos más virus están circulando más posibilidades de que aparezcan nuevas variantes, como ómicron, pueden surgir, y esto es una «una pescadilla que se muerde la cola», y el peligro de contagio es muy elevado por dos razones:

Las nuevas variantes se replican y mutan con lo que el peligro de infección es muy importante, y por otro lado, la globalización y el número de vuelos en avión es incesante y las variantes circulan con pasaporte humano.

Por lo que hay que regularizar los transportes aéreos, y si es necesario, cerrar aeropuertos a países con variantes nuevas como ómicron, y esto no es racismo, yo desde luego no lo soy, pero si se quiere terminar con la pandemia habrá que tomar medidas drásticas, no ser melifluos como hasta ahora.

Una solución en España por el incremento, como hemos visto de IA es Pasaporte Covid para viajar interpaises, y Certificado Covid para entrar en los locales de fiesta, restaurantes, etc, y para ello, tiene que haber una legislación clara y contundente para evitar que existan disparidades jurídicas en distintas CCAA. En nuestra opinión, en pleno S. XXI, no es normal que cada TJ dicte unas normas diferentes. Da la impresión de que hay tantas justicias diferentes como CCAA. Esto es un sin sentido.