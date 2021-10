El azul Sanz

- Publicidad-

(Para Ángel Lozano, que me presentó al artista)





Faltaba solo un día para que terminase la exposición de Ricardo Sanz, el pintor de Reyes, en el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en la calle Almagro 42 de Madrid.

Faltaba solo un día, como ya he dicho, y tenía la agenda complicada, muy complicada en verdad: pero no quería perdérmela.

Si quiero puedo, me dije. Sólo tengo que ponerle voluntad.

Y se la pongo:

Es otoño y la luz es dorada; un placer caminar por las calles de la Villa y Corte.

Llego a primera hora de la tarde al colegio de ingenieros: la galería está casi vacía, pero allí está el pintor y a su lado una mujer elegantísima con un sombrero fascinante: una duquesa.

Ricardo Sanz tiene la deferencia de levantarse y acompañarme a ver los magníficos cuadros que forman su exposición: una maravilla.

Disfruto con todos y cada uno, y el pintor se da cuenta que me acerco mucho a los lienzos, en particular a las zonas donde el azul brilla y reina. Sonríe. Sabe lo que estoy buscando. No es un azul cualquiera; la crítica ya ha denominado ese azul que llega a coquetear con el morado como AZUL SANZ.

La obra de Ricardo Sanz es voluntariamente atemporal, muchos de los cuadros podrían haberse pintado en cualquier época, hay ecos de Sorolla y también de Antonio López cuando pinta la Gran Vía.

La luz como esencia del arte, ese es el lema. Y es la luz el aliado que convierte en únicos e inolvidables todos los cuadros expuestos en el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en la calle Almagro 42 de Madrid.

Me felicito por haber hecho el esfuerzo de acudir, habría sido una tristeza perdérmela.



(mecanografía MDFM)