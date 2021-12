El auge de las plataformas digitales vs la televisión tradicional

- Publicidad-

No es secreto que las plataformas digitales cada vez más son una parte importante en el día a día de la sociedad actual, donde el entretenimiento debe ser rápido, corto y sencillo de consumir para que sea interesante hoy en día.

Desde hace años atrás, el mundo del streaming creció a pasos agigantados gracias a la popularidad que había obtenido a través de las redes sociales, no obstante, en el año 2020 su crecimiento fue exponencial como consecuencia de la cuarentena.

Durante el año 2020 a causa de la Pandemia, personas de diferentes edades añadieron a su rutina el consumir entretenimiento mediante las plataformas digitales; esto era común entre la comunidad más joven, aún así, los adultos cada vez se unen más a la tendencia.

En la actualidad, la manera de consumir entretenimiento no es igual, no obstante, la televisión no ha perdido gran parte de sus horas de consumo ya que se estima que la tendencia de consumo sigue siendo «estable» a pesar del crecimiento de las plataformas digitales.

Por otro lado, las plataformas digitales siguen creciendo en cuanto a números, recolectando miles de millones de usuario durante cada mes del año sin ningún fallo; todo gracias a los diferentes contenidos para todo tipo de usuario.

¿Está muriendo la televisión tradicional?

Hace un par de décadas atrás, la gran parte de los momentos familiares estaban compuestos por una televisión y la programación tradicional de esos días; hoy en día suele ser un poco diferente con la llegada de las plataformas digitales y el entretenimiento en streaming.

Además de dejar de preferir los programas televisivos tradicionales que fueron muy populares, también cambió la forma de consumir el contenido ya que al haber tanta variedad de dispositivos tanto para adultos y jóvenes, es raro volver a los momentos familiares al frente de una misma TV.

Así como el entretenimiento de los juegos de azar en la televisión tradicional comenzó a estar en tendencia los casinos online, donde las personas pueden participar al apostar con dinero real con facilidad. Estas plataformas se promocionan en páginas como Casinoble donde hay reseñas y consejos con las mejores estrategias para ganar.

No obstante, se estima que la sociedad no ha bajado en gran cantidad su consumo de televisión y programas tradicionales, sino que plataformas digitales como YouTube o Twitch han logrado captar a los consumidores durante más horas.

Asimismo, la comunidad de adultos ha permanecido fiel a los programas tradicionales de la televisión; las plataformas digitales al estar ligadas con los dispositivos móviles suelen ser más complicados para dichas generaciones, aun así, cada vez es más común entre ellos.

La competencia de la televisión

Las plataformas digitales han escalado entre los medios de comunicación y entretenimiento gracias a la innovación en cuanto a series, programas y películas que han desarrollado en los últimos años; logrando así atraer a todo público.

En este sentido, la televisión que consumen los jóvenes ha disminuido en gran cantidad los últimos años debido a la variedad de entretenimiento que ofrecen nuevas plataformas, en donde los programas en streaming o videojuegos lideran su consumo.

Principalmente, la televisión lineal debe disponer de mejor calidad y mayor variedad dentro de sus programas los cuales puedan compartir espacios dentro de lo digital para funcionar de forma inteligente aprovechando las tendencias actuales.

Finalmente, el consumo del entretenimiento en la actualidad ha cambiado junto a gran parte de los medios para llegar al mismo, es por ello que la tendencia de las plataformas digitales se estima siga aumentando dentro de los próximos años.