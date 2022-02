«El asalto al Pleno de Lorca fue orquestado por ganaderos, PP y VOX»

- Publicidad-

El violento asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca, protagonizado por una treintena de ganaderos, en la mañana de ayer, cuando se pretendía votar la modificación del Plan General de Ordenación, incluyendo nuevas restricciones a la implantación de macrogranjas, habría sido planificado entre los responsables de la Asociación de Empresarios de la Ganadería de la Región de Murcia (Acega), PP y VOX.

El pasado viernes se habría celebrado un almuerzo en un restaurante del municipio al que asistieron las tres partes y un técnico municipal, según denuncia Pepe García, portavoz de la Plataforma Stop Cebaderos Lorca. El objetivo: «marcar las directrices y organizar la manifestación, para la cual saben que no tenían siquiera permiso de la Delegación del Gobierno. La han publicitado con coches por todas las pedanías de Lorca y han convocado a los ganaderos con coches y tractores para acudir a la sede provisional del Pleno».

Ayer se iba a dar el último paso de un acuerdo previo alcanzado con el voto favorable de todos los partidos políticos en julio de 2020. Una modificación puntual en el Plan General según la que se establecían una serie de distancias. Se aumentaba de 1.000 metros a 1.500 metros la distancia a núcleos de población; se establecía una distancia de 1.500 metros a Colegios y Centros de Salud o Consultorios Médicos; 500 metros a fuentes naturales de agua, y 100 metros a cauces oficiales.

Las distancias acordadas no afectan a las granjas legales existentes. Al pleno de ayer se llevaban las mismas distancias que en el acuerdo de 2020. Sólo se han incorporado los informes obligatorios con sus condiciones que han emitido los organismos competentes. Los informes con condiciones recibidos, excepto tres de ellos, son de la comunidad autónoma de Murcia gobernada por el PP. Estos informes y sus condiciones son obligatorios aunque no se modificaran las distancias.

Cientos de granjas consumen agua no autorizada

En palabras del portavoz de la Plataforma Stop Cebaderos Lorca, «el PP aprovecha para mentir a los ganaderos y para romper el acuerdo. Para decir que el resto de partidos no les ha informado y cambiar el acuerdo. Y saben que no es cierto. Es una mentira absoluta. Una manipulación del PP y VOX en connivencia con los representantes de los ganaderos y con el técnico que firma el 99% de los proyectos de Lorca«. García denuncia que los concejales del PP en el Pleno se congratularon de estar consiguiendo su objetivo «a medida que iban llegando los tractores. Estaban pletóricos y en plan ultra, animando, levantado la voz. Estaban muy cómodos con la situación».

También sostiene que lo que se pretende con esto «no es ya sólo parar la votación de algo que ellos no quieren que se vote, aunque ya estaba acordado y superado, sino que no se indague en la realidad de qué es lo que está provocando que ahora se actúe con esta fuerza. Que no pueden consentir que lleguen a la Fiscalía los cientos de expedientes de Lorca que no cumplen, los cientos de cebaderos que están consumiendo agua no autorizada. También es verdad que esto está consentido por todas las administraciones que son conocedoras de ello».

Piden que actúen la Fiscalía y la UCO

La Plataforma Stop Cebaderos Lorca ha solicitado al Ayuntamiento que adopte medidas legales por lo ocurrido, «por respeto a esos agentes de la Policía Local, a las personas que estábamos en el pleno y al resto de partidos». Piden que aplique el artículo 505 del Código Penal que dice que «incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas».

Y a la Fiscalía y la UCO les piden que «entren en el Ayuntamiento de Lorca, en Urbanismo, en Administración y saquen los expedientes ganaderos. Que los investiguen uno a uno y veremos por qué pasa todo esto. Si cogemos los expedientes ganaderos, en el Campo de Lorca más del 90% de las granjas están bebiendo agua de la Comunidad de Regantes de Lorca. Eso es ilegal, pero está consentido por todo el mundo. El lobby es mucho más poderoso que todos los colectivos. Se encubre una presunta trama delictiva muy grande, y todos los movimientos que estamos viendo están detrás de ocultar todo eso», concluye.

Mientras, la Policía sigue analizando decenas de videos y fotografías para localizar a los treinta ganaderos que participaron en el asalto y no se descartan detenciones durante las próximas horas.