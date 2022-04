El acuerdo de Pedro Sánchez con Marruecos es «ilegítimo»

- Publicidad-

Pedro Sánchez tuvo ayer un «pequeño momento de gloria» con su foto en Rabat junto al rey de Marruecos. Al actual presidente le encantan «sus» momentos de gloria, los disfruta como un niño en un parque de bolas. Da la sensación de que nada importa con tal de que Sánchez lo goce, incluso, si hace falta, saltándose los principios fundamentales de la democracia española.

El acuerdo firmado con Marruecos es la mejor muestra de ello, puesto que es absolutamente ilegítimo. En España, el presidente del Gobierno es el representante de la voluntad popular que está depositada en las Cortes. Ayer por la mañana, el Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa presentada por Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya en favor de un referéndum pactado en el Sáhara Occidental.

El texto aprobado en la Cámara Baja llama a respaldar un referéndum en el marco de la ONU «en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable por ambas partes al conflicto en el Sáhara Occidental».

Es decir, Pedro Sánchez ha firmado un acuerdo con Marruecos que es contrario a lo aprobado por el Congreso, por los representantes de la voluntad del pueblo y, además, con alevosía, puesto que, según el comunicado conjunto hecho público ayer, el único punto en el que se es absolutamente estricto y explícito es el del Sáhara Occidental y el apoyo de Sánchez (que no de España) a la solución propuesta por Marruecos para una autonomía del territorio controlada por Mohamed VI.

En consecuencia, cuando se obvia la voluntad del pueblo y lo que deciden sus representantes en el Parlamento, se está ante un caso de «ilegitimidad democrática», y Sánchez es lo que ha hecho con lo pactado con Marruecos.

Ceuta, Melilla y Canarias ni se mencionan

El resto del comunicado conjunto es un totum revolotum de vaguedades que no muestran en ningún caso la amplitud de los acuerdos alcanzados. Lo más peligroso es que, al contrario de lo que sucede con la cuestión del Sáhara, donde se es extremadamente explícito, las cuestiones de Ceuta, Melilla y las aguas territoriales de Canarias no aparecen, no se dice nada de la integridad territorial.

En el comunicado se dice que «los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados».

¿Cuál es el precio real que ha pagado Sánchez por una cena en Rabat y por una posterior foto en el Despacho Oval junto a Joe Biden? Esa es la pregunta que nadie ha respondido y que, por transparencia, debe responderse.