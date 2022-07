El Abogado General del TJUE responde a las cuestiones de Llarena y le da la razón: la justicia belga no podía cuestionar su competencia

- Publicidad-

El abogado general del TJUE, Richard de la Tour, ha respondido a las cuestiones prejudiciales que en su día planteó el juez Pablo Llarena. Concretamente, el abogado general ha dado la razón al juez español, cuando considera que la justicia belga no podía inmiscuirse en la cuestión relativa al juez natural, es decir: que no le compete a los jueces belgas decir si Llarena tiene o no competencia.

Considera De la Tour que “debería haber demostrado con datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados” refiriéndose a la justicia belga.

Además, el abogado general afirma que Llarena podría volver a pedir otra euroorden contra Lluís Puig «si el estado de ejecución ha contravenido el derecho de la Unión».

El informe del abogado general del TJUE no tiene carácter vinculante. Pero sin duda, el tribunal lo tendrá muy en cuenta a la hora de dictar su sentencia, que se espera a finales de este año.

- Publicidad-

Si el tribunal falla en este sentido, la justicia podría tener de nuevo a Lluis Puig en el banquillo belga, de presentarse otra euroorden por parte de Llarena.