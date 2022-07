- Publicidad-

El edadismo consiste en la discriminación por razones de edad. La ONU ha presentado un informe según el cual este tipo de comportamientos los tiene la mitad de la población mundial. Una barbaridad. Una de cada dos personas en el mundo discrimina por razones de edad. Inconcebible.

Para la ONU el edadismo es una “sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad”. Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España ha solicitado a la Real Academia de la Lengua que incorpore el término edadismo en la próxima actualización del diccionario porque “si una realidad no tiene nombre, es como si no existiera”.

El médico investigador Boris Pérez tiene claro que vivimos en una sociedad que es racista por motivos de edad, aunque la mayoría de las personas lo niegue y no se den cuenta de sus comportamientos.

Una realidad que sufren cada día las personas que buscan trabajo y, o son muy mayores y se piensa que no sabrán adaptarse, o son muy jóvenes y no tienen experiencia suficiente, que además no adquirirán porque nadie las contrata por su edad.

Boris recomienda a todas las personas que vayan a presentar su curriculum vitae para un puesto de trabajo, que no pongan su edad, porque ese será el filtro que usen muchas empresas para dejarles fuera. Un curriculum debe ser lo suficientemente atractivo como para que la persona que lo presenta pueda llegar a la fase de la entrevista personal, y será allí donde pueda defender sus habilidades y su idoneidad para el trabajo.

El edadismo, como todas las discriminaciones, es un cáncer para la sociedad. Como médico, Boris trabaja en la lucha contra el cáncer, y también contra este. Propone, haciendo suyo el informe de la ONU, dos actitudes a la sociedad.

La primera actitud es la de no preguntar la edad a nadie. ¿Para qué hacerlo?, no hay una necesidad más allá de esta discriminación inconsciente que la misma sociedad fomenta.

La segunda actitud es la de no responder cuando nos pregunten por nuestra edad. Desconfiar de quien haga esa pregunta. ¿Qué le importa?, ¿para qué quiere saberlo?, ¿quién le autoriza a meterse en nuestra vida hasta ese punto? No responder a la pregunta, la persona que la formula es, según Boris, una persona racista, aunque no sea consciente de serlo.

Es el llamamiento de Boris a la sociedad en esta lucha común contra este cáncer específico.