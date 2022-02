Dr. Jerónimo Fernández Torrente: “Un solo charlatán que difunda en prime time su delirio antivacunas puede poner en jaque las estrategias sociales de vacunación”

- Publicidad-

¿Qué papel juega internet en la proliferación de las Pseudoterapias?

En el contexto actual, la charlatanería se ha multiplicado exponencialmente, utilizando internet en general y las redes sociales en particular, para atraer a la gente a sus líneas de negocio o de falso conocimiento, ofertándoles de formas muy sofisticadas las propuestas más absurdas e inverosímiles

-¿Hay colectivos dentro del mundo de las pseudoterapias que se enmarcan claramente dentro de un comportamiento sectario?

Sí, sin duda. Por ejemplo, muchos grupos de las pseudoterapias denominadas del estilo «el origen emocional de la enfermedad», tales como la «Nueva Medicina Germánica», Método Hammer, la «Biodescodificación» o la «Bioneuroemoción» tienen claros componentes sectarios.

¿Se refiere a ese tipo de terapias que buscan el origen de tus dolencias en conflictos emocionales?

Si. Te inducen a creer que tus enfermedades están causadas por conflictos emocionales personales no resueltos con tus allegados y que debes alejarte de ellos como medida terapéutica: sobre todo de la familia.

-¿Hay colectivos dentro del mundo de las pseudoterapias que se distancian claramente de un comportamiento sectario?

Sí, por supuesto. No toda pseudoterapia conlleva un comportamiento que requiera de la manipulación psicológica

¿La homeopatía?

Es un mero fraude a costa de una desinformación promovida en el paciente al presentarse como curativo cuando no lo es, pero no cumple la serie de preceptos que involucra un comportamiento sectario.

También hay otras terapias que no tienen un carácter sectario

La osteopatía, por ejemplo, a priori no tendría en absoluto componentes sectarios, pero sin embargo no es inusual encontrar sinergias con grupos como la bioneuroemoción, que llevan a que un supuesto osteópata te afirme barbaridades como que si te duele un hombro es a causa de un conflicto con tu pareja.

¿Qué beneficios pueden aportar las pseudoterapias?

Engordar la cuenta corriente del que las aplica.

Los peligros

¿Qué efectos negativos pueden aportar las pseudoterapias?

Todas ellas comparten la lesión al derecho básico del ciudadano a recibir información veraz y contrastada en materia de conocimiento científico y ciencia médica. Esa lesión moral e intelectual al individuo en la concepción de la realidad, y esa desinformación que le aportan en materia de salud, puede terminar plasmándose en un peligro contra su dignidad personal y su integridad mental o física.

¿Cuáles son los principales riesgos de estas pseudoterapias?

Las pseudoterapias basadas en la “falsa ciencia”, representan un gran peligro por varias razones: existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias médicas efectivas por prácticas que carecen de valor curativo; retrasos peligrosos en la aplicación de fármacos, procedimientos y técnicas reconocidas y avaladas por la comunidad científica; algunas pseudoterapias, por sí mismas, pueden tener efectos negativos sobre la salud; suelen producir daños económicos o morales en los pacientes; intrusismo en la profesión médica, con un preocupante aumento con el uso de Internet…

Pero hay momentos en que el paciente se ve desesperado ante una enfermedad grave y una atención médica poco sensible.

Es por ello que el paciente en ésta situación ha de recibir toda la ayuda y el apoyo necesario de los profesionales médicos con un trato profesional, humano e integral. Además de una información contrastada, fiable y responsable.

¿Hasta qué punto pueden ser peligrosas las pseudoterapias?

El daño que causan puede llegar a la letalidad. Pero esto no queda ni siquiera tan solo a nivel de daño individual; estafadores como Andreas Kalcker han conseguido engañar a todo un país como Bolivia para oficializar el consumo de las lejías MMS-CDS, como supuesta cura contra la covid-19, arrastrando a otra mucha gente de otros países a su consumo. El resultado: gente con quemaduras en el tracto gastrointestinal, fallos multiorgánicos o incluso muertes.

“Hay una parte de la población predispuesta a creer en conspiranoias”

¿Es para tanto?

Un solo charlatán que difunda en prime time su delirio antivacunas o negacionista puede poner en jaque las estrategias sociales de vacunación, arriesgando con ello la vida de millones de personas. Es un tema ampliamente infravalorado ante el que cabe empezar a tomar medidas más contundentes por el alcance e importancia de los riesgos que suponen.

Un problema internacional.

En otros países como Alemania las pseudoterapias están reconocidas como una herramienta casi oficial y se estudian incluso en las universidades. ¿Qué le parece esta idea? ¿Apostaría por la regulación?

Los países como Alemania tienen un problema mucho más serio por el enraizamiento social o cultural que en ellos tienen ciertas propuestas; y el desnortamiento que el conjunto de todas ellas provoca en la población. No en vano son la cuna de la homeopatía, la nueva medicina germánica, la medicina antroposófica y otras muchas.

¿Pero los profesionales de la medicina no se dan cuenta del engaño?

Cuando la sociedad está tan rodeada y bombardeada de estas propuestas, terminan calando en alguien con poder de decisión social (un profesor, un alcalde, un médico, un decano, un legislador…) y con el suficiente número de ellos, el problema acaba oficializándose, como hemos visto en el caso de Bolivia y el uso del MMS.

Y en España, ¿somos tan tolerantes con las pseudoterapias?

En nuestro país se vende mucho el falso discurso de que hay una falta de regulación, y nada más lejos de la realidad: la deontología médica dicta muy bien qué puede hacer un profesional sanitario, y es muy clara en que no se toleran los métodos ilusorios, poco probados o inspirados en la charlatanería, priorizando siempre aquello que muestre tener la mejor evidencia científica para cada afección.

¿Pero si hay profesionales que caen en estos engaños estamos perdidos?

Las leyes dejan muy claro quién (los profesionales sanitarios debidamente colegiados) y dónde (centros de salud registrados) puede tener la salud de terceros en sus manos. Actualmente hay muchos que juegan a engañar con que, por ser profesionales de la salud, cualquier cosa que apliquen estará bien por el mero hecho de ser profesionales y que el peligro son los intrusos.

¿El mayor peligro es el intrusismo?

Los intrusos juegan a engañar con que, como ellos no son profesionales sanitarios, no se les puede aplicar las reglas que a ellos si les aplican (algo así como que alguien sin carnet argumentara que a él no se le aplican las normas básicas de circulación cuando conduce un coche por no tener carnet).

Las sectas sanitarias

Desde el observatorio combaten realidades todavía más complicadas, como el caso de las sectas sanitarias, ¿Qué son?

Una secta, en general, es un grupo que aplica técnicas de manipulación psicológica para captar adeptos y conseguir que lleven a cabo acciones beneficiosas para el grupo, pero lesivas para ellos mismos. En el caso de las sectas sanitarias, las víctimas caen seducidas ante la esperanza de prevención, mejoría o curación de los problemas de salud que están atravesando ellos o sus seres queridos.

Usted habla de técnicas de manipulación, ¿en qué consisten exactamente?

La manipulación consiste en adoctrinar a los adeptos en una serie de contenidos que les desinforman conveniente y eficazmente sobre su salud y el proceso de enfermar. Después, los charlatanes solo tienen que hacerles creer que si siguen sus dogmas podrán controlar el devenir de sus problemas y preocupaciones.

¿Qué hace que las sectas sanitarias resulten atractivas?

Las sectas usan todo tipo de reclamos para convencer a los adeptos, conseguir volverlos dependientes de dicho grupo y mantenerlos dentro de él, explotando toda una serie de vulnerabilidades que, por circunstancias personales o vivenciales, pueden cruzarse en sus vidas.

¿Cuáles son los motivos por los que la gente recurre a este tipo de remedios?

El miedo a la incertidumbre, el deseo de mejorar, un proceso de enfermar, necesidades afectivas , sentir la sensación de pertenencia a algo más grande…

-¿Cómo influyen en el pensamiento los charlatanes?

Es muy común que los charlatanes y los falsos científicos comiencen la reforma del pensamiento de sus víctimas haciéndoles enfrentarse y renegar de la medicina científica tradicional, metiéndoles en la cabeza frases como «la medicina busca cronificar, no curar; solo les importa hacer negocio contigo, eres un número; los productos que te venden para curarte en realidad son tóxicos y son los que te ponen enfermo”.

-Visto desde fuera parece fácil identificar las sectas sanitarias

Algunos expertos definen las sectas como tiendas con un escaparate espléndido y una trastienda horrorosa. La oferta de acercar al adepto conocimientos supuestamente ignorados por la medicina o incluso que ésta ha intentado censurar es muy persuasiva para gente que está pasando por momentos difíciles.