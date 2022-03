¿Dónde están los pobres?

- Publicidad-

Es insultante la escenificación del Consejero de Educación de la CAM, Enrique Ossorio, mirando al suelo a derecha e izquierda a la búsqueda de pobres, para valorar ante la prensa el informe de Cáritas que denuncia la existencia de un millón y medio de madrileños que se encuentran al borde de la exclusión social. Actuación que representa a la perfección la inmoralidad de todo un Gobierno, del que es Portavoz, cuyas políticas vienen contribuyendo al aumento de la desigualdad hasta alcanzar ese oprobioso índice del 22 por ciento de la población. Un dato, en el último año la Comunidad dejó sin ejecutar 32 millones de euros destinados, precisamente, a paliar la exclusión social.

Actitudes y datos que muestran el desprecio del Gobierno madrileño — con su Presidenta a la cabeza— por este sector social, que se explicita en el lenguaje al hablar en tono despectivo de pobres, metiendo en el mismo saco a los indigentes y a todos aquellos que, aun teniendo trabajo, no pueden llegar a fin de mes, porque sus raquíticos salarios no les dan para cubrir lo básico: un techo para vivir, comer, pagar la luz, el gas, la educación de los hijos y las medicinas para atender a los mayores (si los hay), y para ropa y transporte. La soberbia implícita en la butade teatral del Consejero-Portavoz, evidencia la visión rancia y clasista del Gobierno madrileño que considera — como pensaban los jerarcas del franquismo —, que estas personas, los pobres, son la morralla social que siempre ha existido y siempre existirá, que saben ventilárselas por sí mismos y que, por tanto, no hay que preocuparse por ellos. ¡Están acostumbrados! Por eso no los ven.

Arrogancia malsana que exhibió, con chulería barriobajera, la Presidenta Ayuso al salir en defensa de su Consejero, como siempre, tirando por elevación contra el Presidente del Gobierno y la izquierda, a los que responsabilizó del crecimiento de esa bolsa de exclusión. Más allá de las acusaciones de inmoralidad vergonzosa, ningún portavoz de la oposición le recordó que el mayor crecimiento de ese grupo social se ha producido bajo su mandato, aunque arrancó desde que el PP comenzó a estrangular los servicios públicos en 1995. Ni nadie le echó en cara que una Comunidad no se puede definir como rica, mientras casi una cuarta parte de su población no cubre lo básico para vivir, aun trabajando. Tampoco le dijo nadie a IDA que su trabajo es atender a las demandas de todos los madrileños y, en especial, de los desfavorecidos y no de los ricos. Ni escuchó que no es la líder de la oposición al Gobierno, porque no es su misión y le viene grande. Si nadie le echa las cuentas: ¿Cuánto tendremos que soportar sus exabruptos?