Me he fijado que en Alemania, Italia, Bélgica, Holanda o Francia, donde a veces se producen manifestaciones de protesta, sus dirigentes no presumen de tener una democracia plena, cosa que tú haces a menudo, donde la democracia es plena no hay que anunciarla. Cuando lo haces es porque sabes perfectamente que es una verdad a medias y la población no se lo cree.

Si encima tu vicepresidente, Pablo Iglesias, declara que no es verdaderamente plena, ¿no te has preguntado por qué razón lo dice o qué motivos argumenta para emitir esta opinión? Yo creo que eres consciente de la situación, otra cosa es no quieras admitirla públicamente porque la oposición se te echará encima y os responsabilizará de los desórdenes causados en las manifestaciones de esta última semana y, si tenéis dos dedos de frente, cosa que empiezo a poner en duda, tenéis buena parte de la culpa.

¿No estás al caso de que los que provocan los disturbios no es la gente pacífica que sale a manifestarse por una causa que considera injusta? ¿Que en la mayoría de casos estos hechos se producen al final? ¿No te has fijado que cuando las cámaras de TV graban los actos de vandalismo no aparece ningún miembro de las fuerzas de seguridad? ¿No sospechas que mientras unos queman contenedores, tiran piedras o botellas para entretenerlos, otras se dedican al pillaje? Sabes que los mozos de escuadra sospechan de miembros policiales vestidos de paisano para iniciar los disturbios?

Durante la noche de sábado, participantes violentos se desplazaron hasta el Palacio de la Música, un edificio de clara referencia del modernismo y tiraron piedras y materiales de obra. Fuentes del Palacio han explicado que hay un total de 14 cristaleras patrimoniales afectadas, algunos de ellos ya no se fabrican. Te preguntarás: ¿dónde estaban los mozos? La respuesta: controlando la manifestación, lo que te demuestra que los manifestantes no lo hicieron.

Volviendo al tema de la violencia te tengo que decir que vas errado. Iglesias ha dicho que España no es una democracia plena, nada más y tiene razón. Echenique apoya a los antifascistas que se manifiestan, pero no aprueba ni avala los disturbios que provocan los que se aprovechan para hacer i robos a los comercios.

El PSOE y toda la derecha habéis saltado sobre él de forma escandalosa porque no sabéis hacer nada más y os duelen las críticas. Pierde tres minutos visualizando el próximo vídeo.

Espero que hayas entendido el contenido del video, haz de presidente y no te dejes impresionar por las críticas de la oposición, si no eres capaz de hacerlo querrá decir que no tienes la capacidad suficiente para el cargo que actualmente ocupas.

Sigue buscando y, cuando encuentres la democracia plena de la que tanto hablas, publícala en el BOE de forma que todos quedemos debidamente informados.