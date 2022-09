Dinamarca ya no inoculará con dosis de refuerzos a menores de 50 años que no sean vulnerables, ni vacunará a menores de 18 como norma general

- Publicidad-

Las autoridades sanitarias danesas han presentado en su último informe las recomendaciones respecto a las vacunas contra la covid.

En el documento, que puede verse íntegramente pulsando aquí, señalan que aunque se espera que el número de infecciones por Covid-19 aumentará probablemente durante el otoño y el invierno, las vacunas de refuerzo se recomiendan únicamente para personas mayores de 50 años y para personas vulnerables.

Existe buena inmunidad y no es necesario inocular con refuerzos

En el documento hay un apartado donde se responde expresamente a la pregunta: «¿Por qué las personas menores de 50 años no deben volver a vacunarse?», y la respuesta que las Autoridades Sanitarias dan es que «el propósito del programa de vacunación es prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte. Por lo tanto, a las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente se les ofrecerá la vacunación de refuerzo. El objetivo de la vacunación no es prevenir la infección por Covid-19, por lo que actualmente no se ofrece la vacunación de refuerzo a las personas menores de 50 años. Las personas menores de 50 años generalmente no tienen un riesgo particularmente alto de enfermarse gravemente por covid-19. Además, los jóvenes menores de 50 años están bien protegidos contra la enfermedad grave de covid-19, por lo que existe buena inmunidad en esta parte de la población».

A los menores de 18 años ya no se les aplicará la vacuna como pauta general

En el apartado sobre vacunación en niños contra el Covid-19, señalan las Autoridades Sanitarias danesas que los niños y adolescentes rara vez se enferman gravemente por la variante Omicron de Covid-19. A partir del 1 de julio de 2022, los niños y adolescentes menores de 18 años ya no podrán recibir la primera inyección, y a partir del 1 de septiembre ya no podrán recibir tampoco la segunda.» Añade la información oficial que «a un número muy limitado con un riesgo particularmente alto de enfermarse gravemente se les ofrecerá la vacunación en función de una evaluación individual realizada por un médico».