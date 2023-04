Digital CO2ach

- Publicidad-

Esta semana me encontraba con un tuit de mi mentora de voz Mamen Delgado reflexionando sobre la basura digital y la huella de dióxido de carbono que provoca su propio tuit.

De la misma forma cazaba otro tuit de José Luis Vallejo que citaba este exhaustivo estudio para calcular la huella de carbono de un equipo de diseño dentro de su Singular universo. Estudio que te invito a leer con atención para ver si lo puedes implementar en tu centro físico de entretenimiento laboral. Además, sobre sistemas operativos que gasten poca energía, el tuitero As informático me descubrió el sistema operativo KolibriOS que solo usa 1 MB de disco, y 8 MB de RAM para funcionar, y arranca en solo 10 segundos, y un recurso de momento, abierto para todos.

En mi caso, ya no tengo centro físico propio de trabajo analógico, pero mi conexión laboral con el mundo se produce a través de mi conexión digital de mi teléfono, mucho whatsapp, twitter, mails y luego llamadas para cerrar reuniones analógicas o videollamadas. Si a eso le sumas, que como cambio de profesión cada lustro, pues adivina. En efecto, mantengo activas 5 cuentas de correos personales, y luego hay otras 3 cuentas que ya no recuerdo la contraseña, pues tela. De esas 5 cuentas, en una tengo 6.574 correos sin consultar, otra cuenta más de 3.500, la de gmail la tengo casi colapsada con cientos de newsletters que ya no abro.

En el drive de gmail pago 1,99 € /mes por un espacio de 100 GB que más de una vez he tenido que poner a dieta borrando en su mayoría compulsivas fotos, que no reviso, pero me generaron dopamina tanto al cazarlas como compartirlas en las redes sociales, para que éstas mapearan mis patrones de comportamiento y me ofrezcan publicidad contrata por otros. Dicen que en España almacenamos 30.000 millones de fotografías en los móviles…

Cuando lo de la “nube” es un cuento chino, ya que ésta no existe en sí misma, si no que nuestras fotos, mails, chats, y sistemas se guardan en edificios que se calcula que consumen como mínimo el 1% de la energía mundial, y no sabemos cuánta energia renovable consumen.

Como para cambiar el mundo hay que empezar por uno mismo, me he bajado la app, y veo que más que una app, es una asesoramiento, cual coach, explicando cómo acceder a los ajustes de tu móvil si es iOS o Android, para vaciar para reducir tanto el consumo de la energía de los servidores como de tu móvil. Así que, empieza por enseñarte cómo poner la pantalla en modo oscuro; luego se va a por el HDR de la cámara de fotos, que no sé muy bien para qué sirve eso; después le toca apuntarse al gimnasio a los whatsapps, que ahora que me cambié de móvil, vi que tengo decenas de grupos sin usarlos; luego a los correos y al final, al espacio de almacenamiento en la no nube. Recuerda que solo hace sugerencias, que te va tocar a ti, hacer el trabajo, el cual se convierte en una buena terapia para no acumular basura digital.

Los únicos dos peros que tiene el coach digital de Ecodes, son por un lado, llama a cada sugerencia ejercicio y cada tema lo denomina lección, lo cual, les delata una actitud colegial erresecera que infantiliza a la persona usuaria. Por otro, en que cada vez que le sometes a tus datos a una Operación Bikini, al final del tema te salta un pantallazo, para que compartas ese logro en tus redes sociales. Lo cual, a mi me parece generar spam. Cuando algo soluciona y es fácil de usar, se viraliza rápido.

Y ¿tú? ¿Te animas a contribuir a reducir la basura invisible que está en tu mano? Puedes mejorar tu mundo, descargándote la app en tu iphone o en tu Android.

GO!