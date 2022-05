Diagnóstico precoz del Parkinson. Se detectan biomarcadores en lágrima

- Publicidad-

La noticia es muy importante, se analizan por primera vez la lágrima individualizada de pacientes con párkinson para detectar biomarcadores tempranos de la enfermedad

Un estudio piloto multidisciplinar y colaborativo liderado por la Dra. Elena Vecino, catedrática de Biología Celular y directora del grupo de investigación GOBE de la UPV/EHU – Universidad del País Vasco -, ha detectado potenciales biomarcadores de diagnóstico del párkinson en lágrima. Actualmente han ampliado el estudio a más pacientes y han incorporado más agentes, con el objetivo de desarrollar un test de detección temprana de la enfermedad con los biomarcadores que sean caracterizados en el estudio.

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a una gran parte de la población adulta de entre los 40 a los 70 años. Algunos casos de la enfermedad de Parkinson son hereditarios, pero esto es poco común. Esta enfermedad se ha atribuido a diferentes mutaciones genéticas. Sin embargo, la mayoría de los casos de Parkinson tienen una causa desconocida.

Es una de las afecciones del sistema nervioso que más personas mayores padecen cuyas causas son aún desconocidas. El Parkinson es una enfermedad que se manifiesta de manera lenta y progresiva y para la que todavía no existe una cura específica. Aunque no se pueda paliar, sí que existen tratamientos farmacológicos que ayudan a reducir los síntomas del Parkinson y a hacer que la vida del enfermo sea lo mejor posible.

Selva Rivas Arancibia, investigadora de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que uno de los primeros síntomas dijo, es el llamado temblor de reposo, en donde un miembro del cuerpo tiembla en una situación de descanso, ocasionando con el tiempo la falta de control motor, rigidez, pérdida de la regulación del movimiento, dificultad en tareas de movimientos finos.

Sin embargo, aclaró, esto no necesariamente significa que sea párkinson, pero sí un síndrome parkinsoniano, de ahí que exista un rango considerable de pacientes mal diagnosticados

Uno de los principales retos en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas es encontrar marcadores clínicos que permitan la clasificación temprana de los pacientes y ayuden a monitorizar la progresión de la enfermedad. Actualmente una de las pruebas de detección de marcadores de párkinson se realiza mediante punción lumbar y extracción de líquido cefalorraquídeo, pero un estudio dirigido por la UPV/EHU intenta detectarlo por otra vía menos invasiva.

“Como el párkinson afecta a varios sistemas no motores y a los nervios periféricos, la secreción lagrimal podría estar alterada en estos pacientes, y la composición de las proteínas lagrimales podría mostrar un perfil característico en estos pacientes que podría servir como biomarcador de diagnóstico”, explica la Dra. Elena Vecino, catedrática de Biología Celular de la UPV/EHU.

El grupo de investigación GOBE ha analizado por primera vez la lágrima individualizada de pacientes con párkinson con el fin de detectar biomarcadores tempranos de la enfermedad. Se trata de un estudio pionero en la detección en cantidades muy pequeñas (unos 5 microlitros), dirigido por la Dra. Elena Vecino y codirigido por la Dra. Arantxa Acera, investigadora Ikerbasque, en el que ha sido fundamental la participación del neurólogo del Hospital de Cruces Dr. Juan Carlos Gómez y su equipo además de especialistas en Oftalmología del Hospital de Cruces, y el servicio de proteómica del CIC Biogune (la proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas).

Este estudio piloto se ha realizado mediante el análisis comparado de la lágrima de 27 personas control y 27 pacientes con párkinson en distintos estadios de la enfermedad. Los resultados, publicados en la revista Proteomes, han mostrado una alteración en una serie de proteínas implicadas en la función de los lisosomas, orgánulos celulares responsables de la degradación de sustancias en el interior de la célula. “Hemos localizado estos marcadores (proteínas) sobre expresados en las lágrimas de pacientes con párkinson”, señala Vecino.

Según explica la catedrática, “la córnea, la parte transparente del ojo, es la estructura más inervada del organismo; la lágrima que baña esta estructura retiene, entre otras sustancias, las proteínas necesarias para mantener el estado de lubricación de nuestros ojos. Entre los cientos de proteínas, casi miles de proteínas, que se pueden detectar en una lágrima, hemos visto que hay una tendencia en unas cuantas a sobre expresarse, es decir, que aparecen en mayor cantidad en los pacientes de párkinson”.



Hacia la medicina personalizada

Este estudio ha sido el germen del Proyecto Elkartek, liderado por la UPV/EHU, en el que, además del Hospital de Cruces, se han incorporado los servicios de Neurología y Oftalmología del Hospital Donostia para ampliar el número de pacientes participantes. Además, también se ha incorporado la empresa Tecnalia, con el objetivo de desarrollar un test de detección temprana de la enfermedad con los biomarcadores que sean caracterizados en el estudio de proteómica. Vecino destaca que en el estudio es fundamental la participación de los pacientes; “en particular es de especial importancia la participación de familias afectadas por párkinson congénito. En el País Vasco hay varias familias afectadas por mutaciones que inducen esta enfermedad y el conocimiento de los marcadores tempranos son de especial importancia para el conocimiento de las causas y posterior estudio del tratamiento”.

En opinión de la doctora Elena Vecino, “la novedad de este estudio estriba en el análisis individualizado, porque vamos hacia la personalización de la detección de las enfermedades”. Pero afirma que todavía queda mucho por hacer: “Ahora tenemos que mirar por qué sucede la citada sobreexpresión, por qué las neuronas de los pacientes bloquean el mecanismo de los lisosomas. Pero eso lo tenemos que demostrar con más pacientes”. La investigadora se muestra optimista: “Hemos sido los primeros en detectar en una lágrima todas las proteínas que hay y queremos llegar a poder detectar precozmente la patología”. Asimismo, la investigadora afirma que “si esta metodología funciona, el siguiente paso sería poderla aplicar a alzhéimer y a otras enfermedades neurodegenerativas”, concluye.

El Grupo de Oftalmo-Biología Experimental (GOBE), dirigido por la Dra. Elena Vecino, lleva 26 años realizando investigación y estudios traslacionales en el campo de la oftalmología. En el grupo se han formado más de 30 doctores, de los cuales, la mitad son en estos momentos especialistas en oftalmología en los Hospitales de Euskadi.

