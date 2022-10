Día mundial de la erradicación de la ¿pobreza? Según la patronal ¡NO!

- Publicidad-

Una jornada después del día mundial de la erradicación de la pobreza, salta a la palestra unas declaraciones de Antonio Garamendi, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde manifiesta: “ no hablar de ricos y pobres porque –radicaliza- a la sociedad en buenos y malos”.

Después de tal disparatada y desafortunada frase, me pregunto varias cuestiones: ¿no se habla más de la pobreza? ¿no se realiza más estudios de la pobreza cargándonos así a todas las disciplinas vinculadas en las ciencias sociales? ¿la radicalización y polarización de la sociedad actual se resuelve no hablando más sobre la pobreza?. Son tantas las incógnitas que se me ocurren con tal maquiavélica afirmación que estoy pensando en crear un “change.org” para proponerlo en el próximo Premio Nobel de la Paz. Total si, Donald Trump estuvo propuesto, para tal galardón, con maravillosas frases como: “no quiero pobres en mi gobierno. ¡Ay! ¡DIOS los junta….!

En fin, la radicalización de la sociedad es debido como causa de un sistema socioeconómico inequitativo que genera como consecuencia desigualdad; y si el nivel es atrozmente alto empieza a vislumbrarse círculos de pobreza. Además, todo se agudiza si las posibilidades de salir de tal situación es prácticamente nula.

En esta línea, “de aquellos barros, estos lodos”; es decir, si la desigualdad penetra a niveles estratosféricos, como ocurre hoy y de manera universal, la población se polariza y los conflictos sociales no hacen más que crecer y retroalimentarse. Por ello, precisamente, hay que hablar de ello, denunciarlo y poner caras a quienes están diseñando un modelo económico que destruye el Estado del Bienestar, ilegitima la democracia y arrincona a la ciudadanía en la limosna.

¡No patronal!, la sociedad no se radicaliza por ser veraces en el discurso real de que existe un continuo distanciamiento entre ricos y pobres. ¡Perdóname!, la sociedad se radicaliza porque instituciones como ustedes ponen trabas a mejorar convenio colectivos, proponer una reforma laboral más justa para el o la empleada, al incremento del salario mínimo interprofesional, aumentos en las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y a la subida de impuestos hacia empresas con grandes excedentes económicos, entre otros. Asimismo. estos obstáculos que ustedes se jactan en pronunciar, continuamente, están contribuyendo a oprimir los derechos laborales; y en fabricar a trabajadores más pobres hasta tal punto que no llegan ni a fin de mes a pesar que, en algunos casos, sus jornadas laborales sean interminables.

En mi tierra, situada al sur de Europa y de España, que se llama Andalucía, según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza en el año 2021 más de tres millones de andaluces y andaluzas se encuentra en riesgo de pobreza suponiendo casi el cuarenta por ciento de su población. Y ustedes, patronal, queréis que no hablemos más de ello, ni de su origen, ni de cómo podríamos acabar con tal lacra endémico que padece mi territorio.

Es obvio, que no queráis que se mencione tal binomio ricos-pobres puesto que la única manera de reducir esa foto es coartando los privilegios de los adinerados que conforman tu institución. Por otro lado, la pareja no es acertada ya que no es entre ricos y pobres sino entre ricos y desiguales. Las personas no nacemos pobres si no desiguales por un sistema inequitativa bien avalada y protegida por vuestra organización empresarial. Y en caso, de querer reducir la desigualdad no queda otra que modificar las estructuras sistémicas socioeconómicas en paralelo con las de poder; y me parece a mi que no vais a estar dispuesto a ello.

Por tanto, ahora más que nunca es necesario mayor información y publicidad entre el dúo: ricos y desiguales. Ahora más que nunca es necesario un andalucismo que de la cara ante nuestra realidad desigual y fragüe un proyecto verdi blanco con otra maneras patronales. De lo contrario, la pobreza se naturalizará en perpetuidad y el reino andaluz será siempre tierra de patronos y patronas.

Andalucía levántate, no seamos más siervos y siervas de gente que nos sugiere que nos callemos ante nuestros “dolores”.

X la revolución de los desigual3s…