Desescalada segura? O pasará como en agosto del 2020?

- Publicidad-

Los expertos sanitarios el año pasado alertaron que la desescalada se estaba haciendo demasiado deprisa, en el sentido de permitir las CCAA y el Gobierno central levantar la mano sobre determinadas restricciones.

Este verano piensan que es demasiado pronto para que algunas CCAA como Andalucía, Madrid, Cataluña, Castilla León, Murcia, Euskadi, o Galicia levanten la mano para que los hosteleros tengan sus negocios abiertos, y están en contra de Sanidad y sus restricciones; según algunos Presidentes van a llevar al juzgado dichas restricciones, como la Sra Díaz Ayuso y el Presidente de Castilla León. Y así ha sido, y el recurso de momento y de forma cautelar da la razón a Ayuso. Estamos adormilados?

Es inconcebible estás aptitudes o la de algunos hosteleros que en TV indican a la Ministra que se relaje. Pero quienes son para decir semejante estupidez?

Una desescalada segura en la actualidad, requiere, además de las vacunaciones ( hay que decirlo claro, no todas las vacunas, según los expertos sanitarios, son eficaces contra algunas variantes como la sudafricana, y la india, de momento, pues pueden aparecer otras cepas), seguir llevando mascarillas en la calle, en los bares, restaurante, en los eventos (los científicos británicos hablan ya de una tercera ola vírica en Reino Unido pues de cada 5 infecciones 4 son de la variante india, y esperan que tras la victoria futbolera del Chelsea se incremente el número de infectados en Gran Bretaña).

Allí han legislado que en tres semanas, como mínimo, no vengan a España porque en nuestro país no es seguro, como en el de ellos tampoco,

de lo cual nos alegramos mucho que no vengan, así evitarán que llegue en masa la cepa india, además los ingleses o de otros países cuando vuelvan a Reino Unido tienen que hacerse tres PCR y 10 días de cuarentena, algo que no se pide a los extranjeros que vienen a veranear en el solar español, ni siquiera una PCR.

En el Ocio nocturno hay que llevar mascarillas y guardar la distancia de seguridad e higiene y al igual que en el interior de bares o restaurantes debería haber un control del CO2. Los aparatos medidores son muy baratos y cualquier bareto puede comprar. El que diga lo contrario miente. Y luego una buena ventilación en ellos o que utilicen filtros HEPA.

Los jóvenes deben ya dejar las chuladas y terminar con los botellones y cuando no exista pandemia del SAR-CoV-2 que se emborrachen todos los días y se pongan hasta arriba de drogas y póntelo pónselo; pero esperen a la desaparición de la pandemia, mientras tanto seguiremos denominado a estos mozos y mozas de irresponsables.

La tasa de infectados es de 150 y hay que bajarla poniendo todos los medios al alcance y que la sociedad contribuya al descenso de esta tasa, mientras tanto la desescalada tiene que ser más segura que la que algunas CCAA pretenden.

Sí, siempre que el Gobierno propone unas normas para que el número de infectados sean menores la oposición y algunas CCAA se oponen y amenazan con el juzgado.

Este país no tiene arreglo, es insolidario un número importante, pero todo es por política.

Los ciudadanos tenemos otras preocupaciones, no las meramente políticas.

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta sobre la desescalada segura?, es el de los medios de comunicación que influyen en los ciudadanos sobre determinado tema que afecta a la pandemia, por ejemplo, sobre las vacunas.

Los mass media son medios de comunicación que tienen como objetivo hacer llegar información a la mayor cantidad de personas posibles de manera simultánea.

Se puede decir que el primer mass media fue la prensa escrita (periódico), luego la radio, posteriormente la televisión y por último Internet.

Los mass media se caracterizan por tener 3 objetivos fundamentales para con su audiencia:

educarla,

informarla,

y brindarle entretenimiento.

En otras palabras, esto quiere decir que la influencia de estos medios tiene fines sociales y económicos y pueden dirigir al ciudadano hacia intereses que benefician o perjudican a determinados sectores, políticos, económicos, o sociales.

Es por tanto, un poder que puede dirigir a ciudadanos con poca cultura hacia intereses de un signo u otro político y cambiar una desescalada segura; lanzan flashes que cambian el sentido real de la realidad, y en lugar, en este caso, de ayudar a que la desescalada no sea segura?, hablan por ejemplo, de mascarillas sí, mascarillas no, y de cosas parecidas, con las que los expertos médicos, científicos, investigadores, virólogos no están de acuerdo y prevén una quinta ola vírica en varios países europeos, entre ellos España, o la tercera ola en Reino Unido.

Aunque suene a duro todos tenemos que colaborar con las directrices del Ministerio de Sanidad.

Que llevamos tiempo con la pandemia, que estamos cansados, que quisiéramos que esta pesadilla hubiera pasado ya, claro, claro que sí, pero lo que no podemos permitirnos que llegue agosto o septiembre y repunte velozmente las nuevas variantes que, bien por los irresponsables del botellón y otras veleidades, bien por la llegada de extranjeros sin certificado europeo de COVID o por no tener completada la vacunación, bien porque algunas cepas como la india u otras que no les afecta las vacunas y vengan de fuera tengamos que volver a las andadas.

Y es curioso, en algunas urbanizaciones con normas anti Covid redactadas el año pasado para evitar contagios, como así ocurrió, y preguntado en Protección Civil al respecto de las piscinas comunitarias, señalaron que regían este verano de 2021 las mismas normas que el año pasado; pues bien, propietarios extranjeros se oponen que se cumplan las mismas normas, y que cada uno se bañe cuando quiera sin tener en cuenta los contagios.

En este sentido, la televisión informa que gran parte de los extranjeros que vienen a España montan negocios para obtener unos buenos beneficios, u otros alquilan sus casas a otros extranjeros y no les importa que cumplan o no las normativas españolas.

Por ello, reivindico que España no sea considerada como un país bananero para los extranjeros del N y aquí todo sea jauja para ellos y consideren a los españoles gente inferior y no lo somos pues tenemos más científicos e investigadores de más calidad y mejor preparados que ellos, pero aquí pueden hacer lo que les dé la santa gana.

Evidentemente las autoridades hacen poco para que este país sea considerado de primera clase.

Y existe una razón, la economía de España se basa fundamentalmente en el Turismo, y sea como sea, da igual las borracheras y todo lo que conlleva consigo, lo importante es que vengan con o sin PCR, con o sin certificado COVID de Europa, y si se incrementan los casos de infección del virus, volverán las oscuras golondrinas a sus nidos a anidar. Y punto.