Deplorable respuesta de los barones del PP a las propuestas de Sánchez en la Cumbre de Presidentes

Las comunidades gestionarán el 55% de los 19.000 millones de ayudas europeas a recibir en 2021, alrededor de 10.500 millones de euros, según ha revelado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro. El jefe del Ejecutivo ha anunciado también la llegada de 3,4 millones de vacunas de Pfizer en agosto, lo que permitirá acelerar el objetivo del 70% de la población inmunizada.

Va con el palo al PP y la zanahoria a los nacionalistas

Los presidentes autonómicos del PP, junto a su líder nacional, Pablo Casado, han criticado que a la conferencia de presidentes Sánchez “va con el palo al PP y la zanahoria a los nacionalistas”.

Los líderes regionales populares han acusado de. “trato preferente y cada vez más asimétrico del Gobierno con comunidades desleales con España”, como han afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus homólogos gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el murciano, Fernando López Miras, a su llegada a Salamanca.

A la conferencia de presidentes Sánchez va con el palo al PP y la zanahoria a los nacionalistas.



Cada foto se convierte en un mercado persa de sus socios radicales y nos sale cara a la igualdad de los españoles.



No aceptaremos trágalas y cacicadas de cambiar fondos UE por votos pic.twitter.com/6gJUGMydr8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 30, 2021

Pero a su salida, la presidenta madrileña ha condenado que son las CCAA las que se echan «a las espaldas la gestión de todo, especialmente la gestión de las vacunas”.

Ha sido el día más cómodo para el presidente, han acabado todos aplaudiéndole

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha tenido su momento de gloria con una frase célebre que pasará a los anales de este tipo de conferencias: “Todo hacía prever que iba a ser una reunión de cierta tensión. Yo creo que ha sido el día más cómodo para el presidente, han acabado todos aplaudiéndole, hasta los del PP, cosa que no había ocurrido nunca”.

Un debate enriquecedor para el Gobierno

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como colofón a la Conferencia de Presidentes ha destacado que esta “ha sido una jornada muy positiva para el Gobierno, un debate enriquecedor con un claro clima de colaboración. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es el resultado del trabajo de este año, que sitúa al país en un lugar mejor que el año pasado. El PIB ha crecido un 20% y la afiliación a la seguridad social, en más de 400.000 personas. Además, nuestro país es el primero en vacunación en los países más poblados del mundo”.

“Hemos cumplido con las expectativas de una reunión en la que hemos podido avanzar en los datos de la pandemia y en el ritmo de vacunación. Ofrecemos colaboración y demandamos unidad, sabiendo que esa unidad es una fortaleza para nuestro país”, ha concluido Isabel Rodríguez.

Ayuso rechaza la visión que Sánchez le ha trasladado sobre Madrid

Acerca del futuro de Madrid, Ayuso ha asegurado que se ha puesto “en tela de juicio la autonomía fiscal de Madrid cuando su gobierno defiende esta libertad”. A la presidenta madrileña le parece “preocupante la postura de algunas autonomías sobre esta cuestión”.

Por otro lado, Ayuso asegura que el resumen de Sánchez sobre Madrid ha sido “no os quejéis, y si no subirles los impuestos a los ciudadanos, porque si no lo hacéis es que os va todo bien». Unas palabras que ha “rechazado de plano”.

Más capacidad de gestión

El lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, ha reclamado que las autonomías tengan más capacidad de gestión de los fondos europeos. “Las comunidades hemos de tener en este ámbito más margen de actuación y decisión, como lo tenemos en la gestión de otros fondos europeos”.

Reunirse y dialogar es bueno

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: “Reunirse y dialogar es bueno. Es verdad que no hemos podido concretar mucho en algunos aspectos. Tenemos que mejorar, aunque la Conferencia de Presidentes es un buen instrumento. Vivimos en un estado autonómico y la primera línea de lucha contra la pandemia está en las comunidades autónomas, por eso necesitamos el apoyo del Gobierno de España”.

Concepción Andreu, presidenta de La Rioja

La presidenta autonómica de La Rioja, Concepción Andreu ha asegurado “haber salido muy contenta por los temas tratados en la Conferencia de Presidentes, ya que a su región le favorece el impulso de las pymes y la transformación de la siguiente generación”.

Respecto a los fondos europeos, asegura que “se está escribiendo el marco concreto de trabajo y la co-gobernanza contundente”.

Armengol reclama ante el Gobierno la hiperpoblación en Baleares

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha reclamado durante la Conferencia de Presidentes, celebrada en Salamanca, una solución ordenada al problema de la “hiperpoblación en Baleares”.

La dirigente balear ha valorado el encuentro tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el resto de los líderes regionales: “Hay una voluntad de puesta en común de los problemas y de buscar soluciones conjuntamente”.

López Miras, presidente de la Región de Murcia

El presidente de la Región de Murcia ha apuntado que “habría sido más útil haber planteado un trabajo previo con acuerdos concretos que poder ratificar como el país en conjunto”.

“No hemos estado todos los presidentes autonómicos, eso no me parece tan positivo. Que se premie a aquellos que no quieren estar con una mesa hecha a su medida para aprobar aquellas peticiones concretas e intereses particulares no puede ser visto de forma positiva por parte del Gobierno de la Región de Murcia”, ha condenado López Miras

García Page, presidente de Castilla la Mancha

“España va a ser el segundo país después de Italia en recibir fondos. Estos no se deben mezclar ni se deben confundir en su reparto con la financiación autonómica, hay que pensar en cuando no tengamos fondos: vamos a dedicarlo a mejorar el país, a cambiar aquello que teníamos que haber hecho sin Covid pero con el pretexto del Covid”, señala el presidente de Castilla – La Mancha sobre la Conferencia de Presidentes.

Sobre el ambiente de la reunión, Page sostiene que se “ha vivido una reunión más positiva, lo cual es lógico porque había un drama, dolor e impotencia por la situación derivada de la pandemia”.

Tono de diálogo

El presidente de Asturias defiende que la Conferencia de Presidentes ‘permite una «respuesta conjunta para representar los intereses de los ciudadanos”.

“El tono ha sido excepcionalmente correcto y de cordialidad, se ha dado un clima de diálogo que hay que resaltar”. ha asegurado.

Estas reuniones sirven para poco

Juan Manuel Moreno Bonilla comparece tras la Conferencia de Presidentes, donde ha pedido que su comunidad tenga el mismo trato que el País Vasco o Cataluña.

“Si los fondos europeos no llegan, el Gobierno debe ir pensando en adelantarlo”, ha asegurado. Además, sobre la pandemia, Moreno Bonilla “ha advertido que no se debe caer en el triunfalismo”.

En la misma línea, sobre lo que se ha tratado en la Conferencia de Presidentes, el presidente andaluz ha sido claro: “Estas reuniones tal y como están diseñadas sirven para poco”.

Habido mucho monólogo

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia ha sido claro sobre la reunión de presidentes autonómicos: “Lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo y ninguna novedad”.

Además, Feijóo lamenta que se hayan producido 18 reuniones con el Gobierno pero no, hasta ahora, una Conferencia de Presidentes: “La transladé al presidente que hay que tener cuidado al naturalizar la Conferencia de Presidentes”.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, destaca que “probablemente, no estamos tan descontentos de cómo se están llevando las cosas, todos estaban muy preocupados por el reparto de fondos europeos, pero ahora el 55% se van a administrar a las CCAA. El Gobierno de España no tiene una actuación que preocupaba a muchas autonomías tan libre para manejar los fondos”, ha explicado.

Además, ha hecho alusión a la llegada de más de 3 millones de dosis de Pfizer llegarán en agosto, “por lo que el 70% de la población ya tendrá dos dosis”.

Lambán, presidente de Aragón

Javier Lambán, presidente de Aragón, ha destacado que en Salamanca, “se han abordado las dos claves de su comunidad autónoma: la despoblación rural y la financiación autonómica, dos caras de la misma moneda”.

Sobre la financiación de las autonomías, ha asegurado que los presidentes han mostrado su interés por que los fondos vayan destinados a la educación y sanidad.

Extremadura propone la obligatoriedad de las mascarillas en invierno

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto volver a la obligatoriedad de las mascarillas en invierno, entre los meses de diciembre y marzo. Fuentes presentes en la reunión explican que, en relación con la pandemia, Fernández Vara ha instado a reflexionar sobre la necesidad de legislar en este ámbito, una vez la pandemia provocada por la covid-19 haya terminado, frente a las reclamaciones constantes del PP y del País Vasco que abogan por la seguridad jurídica con una ley de pandemias.

Puig propone un plan estatal de salud mental para niños y adolescentes

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha planteado en su intervención ante la Conferencia de Presidentes Autonómicos la necesidad de consolidar la reunión, la reforma del sistema de financiación autonómica, una fiscalidad justa entre territorios, una distribución del agua que la garantice en todos los territorios y una descentralización de las instituciones del Estado coherente con la España policéntrica y polifónica.

En el orden del día, Puig ha incidido en la necesidad de poner en marcha un plan nacional sobre la salud mental en niños, adolescentes y jóvenes e introducir mecanismos de recuperación PERTE (Proyectos Estratégicos Para la Recuperación y la Transformación Económica) autonómicos, que den capacidad a las comunidades autónomas para singularizar el apoyo a los sectores industriales singulares.