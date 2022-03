Denuncian el «lamentable» estado del lago del Parque Natural El Soto en Móstoles, cerrado tras detectarse casi un centenar de casos de gripe aviar

- Publicidad-

El cierre del Parque Natural El Soto, en Móstoles, como consecuencia de la muerte de cerca de un centenar de aves acuáticas (90 ocas, 5 gansos del Nilo y un ánade real) por la gripe aviar, ha llevado a Ecologistas en Acción Suroeste a denunciar el «mal estado de conservación del lago».

“Hace unos años se hizo un estudio por personal de la AHE (Asociación Herpetológica Española) y se comprobó la cantidad de galápagos de Florida que viven allí perjudicando a los galápagos autóctonos, protegidos por su vulnerabilidad. También es habitual encontrarse ocas o patos muertos, flotando en el agua. Ha habido episodios de botulismo muy alarmantes que junto con los casos de la muerte de estos animales recientemente por gripe aviar hacen que sea evidente hacer algo en este lago», según Sole S. Pacho, portavoz de Ecologistas en Acción Suroeste.

El botulismo es una enfermedad causada por la toxina de la bacteria Clostridium, presente de manera natural en el medio pero cuando prolifera produce toxinas que son las causantes de la muerte de las aves en poco tiempo.

“Mantener el lago oxigenado y con un nivel alto de agua entorpece el desarrollo de las bacterias anaeoróbicas. Es necesario informar a la ciudadanía de que alimentar con pan a los patos y ocas es un error. Aunque se hace con la mejor intención no es la dieta adecuada para estos animales ya que comen semillas del pasto, plantas acuáticas, insectos, huevos de anfibios o peces, y el pan no contiene los nutrientes que necesitan. También contamina el agua y causa que las algas proliferen en la superficie y se dificulte la oxigenación del agua, lo que trae malos olores y bacterias no deseadas», añade.

Más educación ambiental

Ecologistas en Acción Sureste pone como ejemplo de buenas prácticas el cercano Parque de Polvoranca que afecta a los municipios de Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada, y donde hace más de 10 años hay cartelería en la que se informa «de los motivos por los que está prohibido dar de comer a las aves acuáticas que están en sus lagos. Porque está aumentando mucho la población de carpas y va en detrimento de otras especies como los sapos y porque está creciendo la población de ratas que aprovechan el pan sobrante».

Por esta razón, Ecologistas en Acción Suroeste pide al Ayuntamiento de Móstoles «que elabore un Plan Integral de Mejora del lago de El Soto donde se capturen y se trasladen los galápagos y otros animales exóticos, se coloque cartelería informando a la ciudadanía y se fomente la educación ambiental».

Sin embargo, desde elAyuntamiento de Móstoles, el Concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos, David Muñoz, comenta que»para nada se dan las condiciones que denuncian los ecologistas. Es un Parque Natural y tiene lodos y algas que genera el espacio, y que son propios de este clima. Pero el estanque tiene, y eso lo conocen los ecologistas, una entrada y una salida de agua que permite su renovación y cuenta con un géiser que está oxigenando continuamente el agua, lo que garantiza su calidad. No hay ni malos olores, por supuesto. La situación del Parque es buena. Con respecto al botulismo, hace ya más de 10 años se produjeron varios casos y hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber nada. Sobre las especies invasoras, es verdad que son especies introducidas por la mano del hombre y es difícil hacer un control exhaustivo de estas».

Por otro lado, explica que el Ayuntamiento realiza campañas de concienciación en toda la ciudad para que vecinos y vecinas cuiden y protejan el medio ambiente. Pero reconoce que «a lo mejor es verdad que tenemos que seguir trabajando para reforzar esos mensajes para que la población no de comer a animales salvajes, ya sean gatos, palomas, aves»

Mientras, ante el brote de gripe aviar detectado, «se están haciendo las gestiones oportunas, viendo cómo va la evolución Se han retirado las especies. Ahora estamos esperando a que la Comunidad de Madrid nos diga los pasos a seguir. De momento nos han dicho que no podemos hacer más», concluye.

Vigilancia en explotaciones avícolas cercanas

La Comunidad de Madrid mantiene que se trata de «una variante con baja capacidad de transmisión a los seres humanos y los ejemplares fueron encontrados por técnicos municipales que están coordinados, en todo momento, con los profesionales del departamento del Ejecutivo autonómico». Pese a su escasa capacidad de contagio, y a la espera de los resultados del MAPA, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación va a reforzar las comunicaciones a los municipios colindantes, así como la bioseguridad y la vigilancia en las explotaciones avícolas cercanas al foco. También se informará a los ganaderos para que refuercen las medidas de seguridad, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, y se reforzará la vigilancia pasiva.