Meninas sin color ni rostro y Vacas de Plástico , han sido y son, las marcas aberrantes y horteras, impuestas por los creadores de cultura urbana del PP en Madrid. Lo Soez no quita lo Valiente.

Y el atasco circulatorio se convierte en Castizo. Los ruidos salvajes de la urbe, son el pulso que marca la vida de sus, cada vez más, Autómatas Habitantes. Si. Habitantes, nunca Ciudadanos.

Si fuesen Ciudadanos no permitirían la vorágine urbana que les deja en la calle, por obra y gracia de una orden judicial que les priva de una vivienda que no pueden pagar. Son los Miserables que culpan de sus males a los que , jugando se la vida, salieron de sus países esquivando las balas y la muerte. Son los que están pero no cuentan para nadie. Son la Legión de Parias Alienados y Desclasados, que ven en los Discursos de Miedo y Odio de Abascal, Monasterio o Olona, la solución de sus problemas. Son la Libertad etilica de Chamberi y sus Terrazas, trasmitiendo el virus del Covid 19 a diestro y siniestro. Son los nuevos gladiadores urbanos que se sienten dueños de una ciudad cada vez más apagada y triste. El Madrid de » Ya hemos Pasao » que Celia Gamez, cantaba de forma Arrabalera y Mugrienta. Hoy es Olvido Gara quien toma el relevo.

¿ Dónde esta ell Madrid que Estudia, Piensa, se Divierte y Sueña ?.

El Madrid de Aute, Larra, Krahe o Buero Vallejo , ¿ Dónde se fue ?.

[15/11 11:35] Pedro Mayor REPÚBLICA: La tierra que es de todos nunca es de nadie. Y nadie se hace responsable de las Sandeces y Tropelías, que desde el Ayuntamiento o la Comunidad, suceden en la urbe de Madrid. Aunque todos se llenan la boca con Madrid.

¿ De qué Madrid ?.

Del Madrid que aprueba hoy un presupuesto de 5.400 millones de euros, que destinará 59 más a la Empresa Municipal de la Vivienda, pasando a tener dicho organismo 154 millones de euros en total.

¿ Cuanto aumenta el gasto en Personal, si en 2020, significó el 29.96 % del Presupuesto total del Ayuntamiento de Madrid ?.

El Madrid para los » Sin nada » también aumentará sus presupuestos. El 19 % del total será destinado a Gasto Social. Tendrán derecho al famoso » Cielo de Madrid » cómo techo estrellado con vistas a las miseras realidades , con derecho a ser enterrados en una Fosa Común, en dónde deben también estar los restos de la Conciencia Colectiva y Social, de ésta ciudad , a la que le falta desde hace tiempo la última » D «. La » D » de Dignidad.