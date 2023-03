De charco en charco

Feijoo está que se sube por las paredes por el creciente protagonismo internacional del Presidente de Gobierno, y obsesionado —según fuentes populares— por cómo contrarrestar el que alcanzará cuando llegue julio y España, por turno rotativo semestral, presida la UE, lo que significa que Pedro Sánchez, tendrá un mayor foco internacional y nacional, justo en plena campaña electoral para las elecciones generales. En ese temor se asienta la estrategia de contraprogramar los actos del Presidente en los que aumenta su prestigio internacional. Por eso dio la <<espanta>> en la circense moción de censura de Vox y se fue a Bruselas, con un doble objetivo: evitar que le pintaran la cara por su negativa a votar no a la propuesta de la ultraderecha, y para potenciar su imagen de líder internacional mediante la crítica de la gestión del Gobierno por la reforma de las pensiones.

Lo que no imaginaba <<el anodino>> —como le llaman sus críticos en el PP— era que la cara se la iban a pintar en la UE. Se las prometía muy felices, sumido en la ensoñación de que iba a triunfar con el mensaje de que él estaba en lo importante: <<yo no estoy para asistir a un esperpento, estoy en Europa para mejorar la posición exterior de España>>. No cayó en la cuenta de que cuando esbozaba ese pensamiento falaz, estaban reunidos los jefes de Estado y Gobierno de la UE, Pedro Sánchez incluido, al que horas antes había invitado Xi Jinping a Pekín, en visita oficial, dos días después de reunirse con Putin al que presentó su plan de pazpara Ucrania.

Como en la película de Aterriza como Puedas, Feijoo eligió un mal día para ir a Bruselas a denostar —por enésima vez— la gestión del Gobierno, sobre una medida pactada con la Comisión Europea. De ahí que su queja se recibiera tan mal, pues implícitamente supone una crítica a la propia Comisión. Y claro, tanto va el cántaro a la fuente que en las instituciones europeas ya están cansados de la continua peregrinación de los sucesivos líderes de PP, para quejarse del Gobierno, cosa insólita en el contexto de la diplomacia y foros internacionales. A tal punto llega la hartura por esa persistente actitud quejica que —según fuentes del PP europeo— la Presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen tuvo un encuentro breve con él (siempre con traductor) para saber qué tenía que criticar del plan de pensiones tras su confusa declaración; y con Comisarios que le afearon la estrategia <<éste no es el camino>>, y le demandaron una oposición <constructiva>, que explicitó el Comisario de Economía Gentiloni.

El desiderátum de la táctica de querer opacar la agenda internacional de Pedro Sánchez —delineada por ese <<fino>> estratega que es González Pons—, tuvo su apoteosis el fin de semana en la reunión con un grupo de inmigrantes latinoamericanos en Madrid, y <<ministros>> de la Iglesia Evangélica con fuerte ascendente en la comunidad latinoamericana que tomaron la palabra, ante los que criticó la presencia del Presidente en la cumbre Iberoamericana con una frase verbalizada en tono despectivo: <<Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas>>. De nuevo se le calentó el verbo sin pensar que en la cumbre estaba presente también el Rey Felipe VI. Nueva boutade que generó un fuerte malestar en la Cumbre y del Presidente Sánchez que criticó: <<la insolvencia y mala fe>> de Feijoo que, como siempre le ocurre cada vez que improvisa, luego ha tenido que justificarse con la manida argucia de matar al mensajero y afirmar que seha tergiversado el sentido de su crítica. Otra vez nos toma por tontos, porque la asociación entre la Cumbre y el acto que organizó resulta obvia, y más si se escucha lo que dijo González Pons que remacho lo dicho por su jefe con una nitidez indiscutible.

Meteduras de pata gloriosas de la hégira de Feijoo como líder del PP en la última semana—que han aumentado la crítica dentro del partido—: ninguneado en Europa de dónde volvió con la medalla de desleal con España y los españoles, y criticado por sus afirmaciones fuera de lugar sobre la cumbre Iberoamericana. Capítulos del viaje a ninguna parte de Feijoo, que navega sin brújula y a golpe de ocurrencias; punto en el que él y Ayuso sí parecen dos gotas de agua.