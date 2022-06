Datos de MSF y testimonios de sus pacientes revelan constantes ataques indiscriminados a civiles en la guerra en Ucrania

- Publicidad-

La guerra en Ucrania se está llevando a cabo con una escandalosa ausencia de cuidado a la hora de distinguir y proteger a los civiles. Esta es la principal conclusión del informe Sin piedad para los civiles, donde Médicos sin Fronteras (MSF) analiza los datos médicos y los testimonios de los pacientes evacuados en el tren medicalizado que la organización opera en Ucrania.

Del 31 de marzo al 6 de junio, MSF evacuó a 653 pacientes en tren desde las zonas afectadas por la guerra en el este del país hasta hospitales en zonas más seguras de Ucrania. 355 fueron heridos directamente por las acciones del conflicto. Más del 40% de los heridos de guerra evacuados por el tren han sido ancianos y niños con heridas por explosiones, amputaciones traumáticas, metralla y heridas de bala.

Además, el informe recopila decenas de historias de pacientes que ponen de relieve algunos hechos muy graves que vemos repetirse una y otra vez desde el inicio del conflicto:

Se ha disparado contra civiles cuando trataban de escapar de la guerra.

Los bombardeos y fuego de artillería indiscriminados han matado y mutilado a personas en áreas residenciales.

Las personas mayores han sido maltratadas y atacadas directamente.

Los tipos de heridas suelen ser graves y afectan tanto a hombres como a mujeres, jóvenes o ancianos.



Las personas derivadas en el tren son en su mayoría pacientes hospitalizados a largo plazo o heridos de guerra que necesitan atención posoperatoria después de lesiones traumáticas. De los 653 pacientes transportados y atendidos en el tren medicalizado de MSF durante dos meses, 355 fueron heridos directamente por las acciones del conflicto. La gran mayoría de estos pacientes sufrieron lesiones por explosión. Y el 11% de los pacientes con traumatismos relacionados con la guerra eran menores de 18 años y el 30% mayores de 60.

“Iba de camino al baño cuando hubo una explosión. Perdí el conocimiento y caí. Cuando me di vuelta, mi rostro estaba cubierto de sangre seca. Tenía una fractura abierta en el brazo y también debí romperme la nariz al caer. Estaba sola y dolorida, gritaba por ayuda pero nadie me escuchaba. Más tarde, un voluntario me encontró y durante dos días trató de llamar a una ambulancia que me llevara al hospital”, relató una mujer de 92 años de Lyman, región de Donetsk.

Las lesiones por explosiones causaron el 73% de los casos de traumatismos de guerra, con un 20% por metralla o disparos y el resto por otros eventos violentos. Más del 10% de los pacientes por traumatismos de guerra habían perdido una o más extremidades, el más joven de ellos con solo seis años.

Los pacientes de MSF y sus cuidadores en el tren cuentan historias inimaginables de niños, mujeres y hombres atrapados por la guerra, bombardeados en refugios, atacados durante evacuaciones y gravemente heridos por explosiones, bombas, disparos o minas y metralla. Algunos pacientes reportan haber sido heridos en sus hogares. Otros fueron atacados con armas pesadas cuando intentaban desplazarse a áreas más seguras. La mayoría de los pacientes señala a las fuerzas militares rusas y respaldadas por Rusia como responsable de las lesiones.

“Como en todos los conflictos, MSF insta a todos los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y cumplir con sus obligaciones de proteger a los civiles y la infraestructura civil, permitir que las personas huyan a un lugar seguro y permitir la evacuación segura y oportuna de los enfermos y heridos. Además, hacemos un llamamiento para conseguir acceso humanitario y así poder brindar asistencia a las personas sin importar dónde se encuentren. En Ucrania vemos, como mínimo, ataques indiscriminados contra civiles, por lo que nuestro llamado es particularmente urgente”, afirma el Dr. Bertrand Draguez, presidente de MSF.