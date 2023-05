Dando el cante 12-05-2023

- Publicidad-

Cada semana, Marina Espejo te presenta la mejor variedad musical en tan solo 60 minutos. Hoy iniciamos el programa con la canción “You’re The One That I Want” de la cuarta película musical más taquillera y bailada de todos los tiempos, Grease. También hablaremos de las pequeñas anécdotas que nos está dejando la gira europea de Bruce Sptingsteen, y de la historia musical de Canadá, donde os daremos a conocer a sus artistas más aclamados ¡¿Te lo vas a perder?!

ENLACE: https://www.ivoox.com/dando-cante-03-05-2023-audios-mp3_rf_107494599_1.html