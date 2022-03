Crónica desde Ucrania: «Los niños saben que no van a volver en mucho tiempo y sufren mucho»

- Publicidad-

Me encuentro en Medyka, la zona fronteriza que delimita Ucrania con el sur de Polonia. Desde que las tropas rusas empezaron los bombardeos, muchos ucranianos tuvieron que abandonar sus casas huyendo de la guerra. El terror predomina la situación en que se encuentran. Cada día cruzan la frontera unas 6.000 personas, normalmente son mujeres y sus hijos ya que los hombres, como la ley ucraniana indica, deben ir al frente y luchar contra las tropas rusas.

Una valla verde muy alta envuelta de militares polacos controlan el acceso fronterizo y ayudan las familias que van llegando cargadas con maletas. Me pregunto, ¿qué deben llevar en ellas? Seguro que os han hecho la típica pregunta de ¿qué te llevarías en un isla desierta?. Debe haber recuerdos, ropa significativa, alguna foto… De hecho, muchas de las familias deniega la ayuda de los voluntarios y prefieren cargar sus maletas ellos mismos.

Foto: Emili Puig

Los niños son más listos de lo qué nos pensamos. Entienden qué pasa en todo momento. Saben que están huyendo de una guerra y qué quizá, no van a volver en mucho tiempo. Por eso, se llevan su peluche preferido con ellos y no se separan para nada. Sufren y mucho, una mirada lo dice todo. Y aunque los mayores no lo queramos aceptar, los más pequeños, nos dan lecciones de vida a diario. Los niños y las niñas crecen, pero no a base de números, crecen a raíz de las situaciones en las que por desgracia, se tienen que someter.

No hay diferencia entre niños y niñas, todos están pasando por lo mismo. Sus vidas han dado un giro inesperado, no estaba en sus planes. ¿Qué planes tienen los niños y la niñas? Creedme si os digo que también los tienen.