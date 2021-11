Contundente Yunior García Aguilera en Madrid, dijo «la revolución en Cuba no solo ha devorado a nuestros hijos, ahora está devorando a nuestros nietos»

Entresaco algunas de las frases de la conferencia realizada hace escasos días en Madrid por el dramaturgo y líder del movimiento por la libertad y el cambio en Cuba en tanto que portavoz de la plataforma convocante del 15N “Archipiélago”, sobre su País Cuba y sobre la situación actual de lo que allí esta pasando. Corresponden al literal de algunas de sus frases más contundentes ante los medios de prensa presentes. Me fijo en ello y no en su rueda de prensa distribuida ya por muchos medios informativos.

“Entiendo lo complejo que es el caso cubano, lo polémica que resulta Cuba, entiendo que muchas veces hay una especie de relación romántica casi infantil en relación a lo que Cuba puede representar en la mente de muchas personas.”

“Es tiempo de madurar la visión que tenemos sobre un País…. En Cuba hay una dictadura, una tiranía como pocas veces se ha visto…. El matrimonio que hay entre gobierno y Pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido….

La revolución en Cuba no solo ha devorado a sus hijos, ahora está devorando a sus nietos…. Con mi voz debo denunciar lo que actualmente está pasando en Cuba…. “

Yunior ha manifestado que es importante conocer la opinión a través de sus artistas, antes que a través de sus políticos, pues será mucho más ajustada a la realidad la versión de los primeros. Cada vez que veo un conflicto en el mundo lo primero que me pregunto es que dicen sus artistas, que estarán escribiendo sobre la situación, que obras representan, que cuadros están pintando..

En mis últimos tiempos en mis obras necesitaba ser muy critico con la realidad, pero además de eso necesitaba actuar como ciudadano no solo como artista, el arte no es suficiente…El aparente dialogo con el ministro de cultura se rompió totalmente cuando se realizó una carga contra jóvenes manifestantes, el movimiento San Isidro….

El 11 de Julio de este año hubo en Cuba un estallido social como quizás nunca lo habíamos tenido anteriormente…En varias decenas de ciudades se levantaron miles de cubanos no solo para pedir medicamentos y comida sino para pedir libertad.

Las personas son golpeadas por cantar públicamente la canción “Patria y Vida”…Es muy triste que el año que viene Cuba va a cumplir 70 años sin democracia desde el golpe de estado del dictador Batista….

La revolución prometió en el 1959 que iba a restaurar la democracia, bienestar y elecciones libres y eso jamás se ha cumplido…A todo aquel que se atreva a disentir el gobierno lo ha convertido en NO PERSONA….las personas son tratadas como gusanos…

Cuba no es un gobierno, es una tiranía…las personas son aplastadas y amenazadas…ellos no son una mayoría, porque eso es falso…la vía para el cambio tiene que ser efectuada desde la no violencia.

Ante la marcha popular del 20 de Noviembre, que se adelantó al 15 comenzó una represión hacia mi persona y mi familia, me cortaron Internet, el teléfono, la fiscalía nos amenazó con la cárcel…En Cuba el presidente Canei reconoció que no había una separación de poderes, sino que todos ellos estaban unidos…

Realmente no hay una izquierda gobernando en Cuba, solo es una dictadura…el régimen actual se convierte como una casta sin ideales…la gestión de la pandemia fue desastrosa, no había ni oxigeno……lo que hay en Cuba es una mascarada…

Si mi mujer y yo decidimos quedarnos en Cuba nos decapitan…..cada vez que salía de mi casa, iba rodeado de vigilancia… a mi esposa que es profesora de cine la amenazaron… hay tres cosas para confundir, una es el embargo que es el arma preferida del régimen, es la excusa perfecta que necesita el régimen, la segunda es el mercado de la solidaridad cuando el Gobierno de Cuba usa sus temas de ayuda solidarios como estrategia política, la tercera es la llamada izquierda cubana, cuando el gobierno no tiene nada que ver con el progresismo de esa izquierda que usa para definirse, son una casta feudal, todos se comportan como burgueses con sus buenos coches.

El único objetivo del régimen no era convertirme en un ídolo matándome, era mejor recluirme en mi casa, sin poder salir de ella, es decir silenciarme, matándome psicológicamente…No he pedido asilo, mi intención es volver a Cuba cuando la vida mía y la de mi esposa no corran peligro en Cuba.

Ante la pregunta de un periodista de cómo obtuvo la visa para salir no respondió directamente, sino afirmando que el Gobierno Cubano dejó marcharle, pues así se quitó un problema de por medio…ellos ahora están brindando con champán -dijo-.

¿Cómo fueron el 14 y 15 de Noviembre unos días antes de venirse para España?

El dijo – yo estaba convencido de que me iban a detener. El día 14 rodeado de personas del régimen alrededor de mi casa, amenazándome e insultándome, pensé que me dejarían salir. Supe que gracias a unos amigos de los que no puedo dar sus nombres me facilitaron el visado. Ellos lograron sacarme de mi casa y llevarme a un lugar seguro, fue digno de una fuga de película. Lo más importante -concluyó- es no como logré salir de Cuba, sino ¿Por qué?

Contundencia absoluta del dramaturgo Yurai García Agilera. ¿Cuál será el próximo paso de la dictadura cubana, ante disturbios en la calle?…….