“¿Cómplices, encubridores…” del atentado del 17A en Barcelona?

Europa press: “Villarejo dice que el CNI no quería provocar un atentado en Barcelona, pero «se le fue de las manos». El Periódico: “Villarejo vuelve a culpar al CNI del 17A: Quería darle un susto en Cataluña”.

Atentado terrorista. Repercusión internacional. 16 muertos, 150 heridos. Terroristas abatidos, detenidos, por la policía catalana. Juicio muy cuestionado. El Tribunal rechazó testigos. Se publicó vinculación del líder del grupo con el CNI. No se quiso investigar. Villarejo denuncia. Dice tener pruebas. Autoridades españolas niegan credibilidad al Comisario, pero no demuestran que mienta. ¿En qué tipo de Estado sucedería esto…?

¿Cuánta opresión se ejerce sobre la sociedad de Cataluña?

Diccionario: “Acciones y consecuencias de oprimir, presionar, someter a un ser humano o comunidad”

Escribo: “de Cataluña”. No toda su sociedad se siente “catalana”. Sí “toda” está demostradamente, oprimida.

> Políticamente. Mayoría absoluta independentista en Parlamento, votos. Inútil. El “modelo” imperante es del Estado español. Catalunya, sin Estatuto. Es inconstitucional. Es “territorio intervenido, colonia”, según diccionario, los hechos. Sus leyes, incluso de orientación social, anuladas por el Constitucional. Manda el Estamento judicial. Objetivamente, oprimida políticamente.



> Económicamente. The Wall Street Journal: más del 9% de su PIB anual: 250.000 millones de €. Infrafinanciación reconocida. 7 años pendiente de revisión. Infraestructuras vitales, repetidamente presupuestadas, no se ejecutan. Algunas, de interés del Estado como el Eje Mediterráneo, conexión de puertos de Barcelona y Tarragona con Europa, etc. Objetivamente, oprimida económicamente.



> Democráticamente. Aprobó la Constitución, sus Estatutos. Demostró querer participar en un proyecto común. Hoy está fuera de la Constitución. Reiterados incumplimientos, la asfixia económica, agresiones, generan el independentismo. Éste es “reacción”. Es democrático. Propone un referéndum. Se le niega rotundamente. Se celebró uno que “sólo” fue “desobediencia”. Juicios y sentencias contra sus líderes que la justicia suiza, alemana, belga, escocesa, europea, han puesto en evidencia. Quedan Más de 3.000 investigados. Objetivamente, Oprimida democráticamente.

> Identitaria, culturalmente. Existe un secular intento de “castellanización”. Última iniciativa: imponer el 25% en castellano cuando la lengua en peligro es el catalán que es idioma natural en Catalunya. Oprimida cultural, identitariamente.

¿Oprimida también por terrorismo de Estado?

Lo denuncia Villarejo. Se dirá que es falsa. Un Estado serio lo demostraría en defensa de su propia imagen internacional y en Catalunya. Dogma en comunicación: “verdad es lo que cree, percibe, el receptor”. Cuando esa percepción está acompañada de hechos objetivos, pruebas, el problema se agrava. La prensa internacional ya se ha hecho eco de esas declaraciones.

¿Por qué no se permitieron testigos que solicitó la defensa de las víctimas? ¿Por qué no se aceptó investigar lo publicado por diferentes medios sobre la conexión entre Estamentos policiales y el imán que inspiró el atentado? ¿Por qué hay tanto silencio en los grandes medios sobre la acusación de Villarejo? ¿Por qué el Estado no demuestra que nada tuvo que ver? Dice Villarejo, según se publica, que “se le fue de las manos. Sólo pretendía dar un susto”. En Consultoría creemos: “la responsabilidad de un hecho, una decisión, llega hasta donde lleguen sus efectos”. ¿Quién asume la responsabilidad del atentado, sus resultados?

¿Hay cómplices, encubridores, de ese acto terrorista?



El tema es tan grave, trascendente, que se puede, se debe, aplicar aquello de “quien calla, otorga”.

No basta con negar credibilidad a Villarejo. Impedir la investigación solicitada no refuerza esa afirmación. Al contrario. Aumenta las sospechas. No basta con declaraciones descalificadoras. Muchos silencios pueden sugerir tácita aceptación, complicidad, encubrimiento. En un Estado referente en democracia verdadera, ante una situación como, objetivamente, ha sucedido, sucede; ante un juicio cuestionado y una investigación rechazada; ante las acusaciones del comisario… ¿qué deberían exigir…, no sólo de Catalunya, víctima, sino de España, supuesta agresora según Villarejo…

Líderes de “todos” los partidos políticos españoles

Medios de comunicación que se consideren serios, rigurosos, independientes

Estamentos judiciales, Fiscalía, que actúe con independencia y criterios democráticos

Grandes patronales y Grandes Sindicatos

¡Toda la sociedad española, catalana!?

No fue sólo un atentado contra unas personas inocentes. Si es cierta la acusación, sería un atentado contra “toda” la sociedad porque “toda” se ve afectada por unos métodos impropios de un Estado auténticamente “de derecho”.

Pretendía “asustar” ante el referéndum. Sería, por tanto, un atentado a la “democracia”, acto totalmente democrático, aunque sin validez, reconocimiento, por parte del Estado.

Ante esa denuncia tan grave, ¿qué serán “todos” los dirigentes políticos españoles y en Catalunya, los diferentes medios de comunicación, estamentos judiciales, grandes patronales y sindicatos, organizaciones civiles, universidades, colegios profesionales…? ¡La sociedad española “toda”, si callan!, ¿cómplices o encubridores?

¿Cómo reaccionarían sus equivalentes en los Estados considerados referentes en Democracia auténtica?



En el conflicto España/Catalunya, que el propio Estado ha creado, ¿qué efecto tendrá la actual denuncia de Villarejo? ¿Lo agravará o paliará?

Asimov: “La violencia es el último recurso de los incompetentes”. En el conflicto España/Catalunya, ¿el primero y único?

¿Qué gana España con esa agresión a Catalunya? ¿Qué ganan quienes, en Catalunya, callan o apoyan esas agresiones?

Hay soluciones políticas, democráticas, judiciales, para optimizar la credibilidad del Estado ante un hecho tan dramático: 16 muertes, 150 heridos. El Estado, acusado.

Hay soluciones políticas, democráticas, para solucionar el independentismo, ¿Por qué no se aplican? ¿Qué es lo coherente, lógico?

¿Qué debe exigir una sociedad democráticamente madura? ¿Agresión, opresión, violencia… o soluciones estratégicas, definitivas, pacíficas, políticas en el conflicto España/Catalunya…?