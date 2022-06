Cómo se vive desde dentro un congreso: yo os cuento cómo he vivido el II Congreso de Junts Per Catalunya en Argélers

- Publicidad-

He ido al segundo congreso de Junts per Catalunya, como militante, realmente a nivel global me siento cómoda y muy bien con mi partido, había una lista única así que el congreso ha transcurrido con normalidad, pero yo lo he pasado muy bien, un congreso es un lugar de encuentro, yo que fui militante de la Joventut Nacionalista de Catalunya, me reencontrado con amigos míos, pero tambien gente de mi comarca el Alt Empordà que me llevo bien, el congreso ha seguido el guion previsto, la gran intervención para mi han sido tres la del President Puigdemont, que se ha despedido por todo lo alto y poniendo los puntos sobre las i al Estado Español pero tambien dejando claro algunos compañeros de viaje que con según que gente no pueden haber reencuentros, y que lo que tenemos que hacer es caminar hacia la republica catalana, ha sido una intervención magistral.

La segunda intervención magistral ha sido la de Jordi Turull mi amigo, ahora nuevo secretario general de Junts per Catalunya ha hablado claro, nos ha dicho que sin el retorno de los exiliados no podemos hablar de libertad ni que vivimos en un estado democrático , tiene toda la razón, se ha comprometido una vez más con la república catalana y la independencia, ha estado magistral, la tercera intervención muy magistral y mágica tambien la de Laura Borràs la nueva presidenta de Junts per Catalunya diciendo que hemos hecho este congreso en la Catalunya Norte para que los exiliados pudieran estar con nosotros los militantes y más cerca de los suyos.

Esto ha sido el congreso que yo he vivido como militante de delante, pero luego hay los pasillos del congreso, donde te encuentras con la gente yendo a tomar algo al bar o al lavabo o en los descansos, ahí el ambiente era totalmente pre-municipales del año que viene, los pre- candidatos hablaban y hacían su alianzas, en mi ciudad Figueres uno de los pre-candidatos no ha venido y lo que si me ha quedado en este congreso, que este partido como nuevo que es, no quiere llevarse gente como cabezas de lista que se presentaron en nuestra contra a las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, esta semana las secciones locales de Junts per Catalunya en Capdevanol y Lloret de Mar han decidido que sus candidatos serán nuevos porqué los que ocupan la alcaldía vienen del partido demócrata y se presentaron contra nuestro partido en las ultimas elecciones al Parlament de Catalunya y gente que solo quiere ocupar cuotas de poder en este proyecto no caben.

De los “candidatos” que suenen en mi ciudad Figueres hoy solo ha ido uno, para mi el que ha ido es ya mi candidato y es el que vengo defendiendo, el otro hoy no ha estado en el congreso defendiendo su candidatura, como pretendes encabezar una lista y un partido, si no vas ni a su congreso, para que te conozcan la gente del partido, no lo entiendo, hoy era el día por darte conocer y tejer alianzas, si hoy no vas es que no crees ni en nuestro partido ni en nuestro proyecto y por lo tanto no puedes representarnos.

Hoy ha sido un día que definiría como mágico, después de unos años yo me he podido hacer una fotografía con el President Puigdemont y tambien he podido compartir opiniones con mis compañeros de partido y me ha quedado claro que Junts per Catalunya es el único partido independentista que sigue defendiendo el mandato del uno de Octubre de hace cinco años y que del antiguo partido demócrata no queremos que venga nadie por su cuota de poder, quien venga que lo haga porqué cree en nuestro proyecto.

A un año de las municipales, creo que mi ciudad Figueres tiene que optar por un candidato nuevo y que si que milita en nuestro partido por un candidato que si que cuente con la militancia y que de un nuevo aire, pero mi ciudad debe hacer esto para seguir los pasos que hoy se han marcado en este segundo congreso.

Si hoy dijo que me siento muy orgullosa de formar parte de este partido de Junts per Catalunya, del partido del President Puigdemont, pero tambien del partido de mis amigos Josep Rull y Jordi Turull, tambien del partido de mis amigos de la comarca del Alt Empordà, ya solo falta que mi ciudad Figueres esté donde le toca en el momento que le toca, pero sé que pronto lo estará y será gracias a la gente que trabajaremos por ello.

En este congreso me ha quedado claro que el presidente local de Junts per Catalunya en Figueres, desentona y hoy su “candidato” no ha venido, por lo tanto lo que tiene que hacer es dimitir y dejar en manos de los militantes el partido, como lo está a nivel nacional y tambien a nivel de otros municipios y comarcas de Catalunya.

Hoy estoy orgullosa de haber aportado mi granito de arena en este congreso.