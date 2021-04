Cuando se adquiere un teléfono móvil en una agencia autorizada, el número que se asigna queda automáticamente registrado a nombre de la persona que lo adquiere, pero no pasa igual cuando el aparato se compra a otra persona o incluso en una tienda que no esté autorizada. Para hacer el cambio de titularidad, hay que hacer algunos trámites, después de lo cual se puede verificar si finalmente quedó a tu nombre siguiendo algunos sencillos pasos.

Las líneas de telefonía móvil están registradas a nombre del titular, de quien la adquirió al momento de comprarla, normalmente junto a un dispositivo, y así queda registrado hasta que se haga un cambio de titularidad en la correspondiente operadora de servicios.

Para verificar a nombre de quién está el número que usas en tu móvil tienes dos opciones: yendo directamente a una oficina de atención al cliente de la empresa operadora de tu línea o llamando a los centros de atención telefónica. En ambos casos los agentes asesores te solicitarán una serie de datos para poder brindar la información, pero en general el proceso es muy sencillo.

Al comprar una línea nueva en cualquier agente autorizado de cualquiera de las operadoras de telefonía móvil, automáticamente la titularidad la obtiene quien esté comprándola, pero eso no sucede cuando se compra un equipo de segunda mano con chip incluido por cuanto el número estará registrado a nombre de otra persona.

Es muy recomendable al comprar un móvil usado, que se haga con personas de confianza para poder estar seguros de la procedencia del equipo y para poder hacer el cambio de titularidad sin inconvenientes, por cuanto para hacerlo se necesita que quien lo venda sea el dueño titular de la línea y lo cual deberá demostrar con su correspondiente documentación.

Para hacer el cambio de nombre, se debe llevar a las oficinas de atención al cliente de la empresa operadora de la línea copias de los documentos de identidad de comprador y vendedor, factura original de compra del equipo y llenar un documento sencillo de autorización de traspaso de la línea que deben firmar ambas partes. Eso es todo.

Registra el IMEI

Una de las razones por la que es importante tener la línea telefónica a nombre de quien la utiliza es porque es requisito indispensable para registrar IMEi en Colombia y así estar al día con las reglamentaciones de ese país donde es obligatorio hacer esa gestión para evitar que bloqueen el teléfono por no haberla hecho.

En Colombia hay una regulación oficial que ordena el registro obligatorio de todos los dispositivos de telefonía móvil de ese país, lo cual se hace con el IMEI ante las empresas operadoras prestadoras del servicio.

Esta medida legal tiene como propósito frenar el robo de teléfonos móviles, por lo que con esto, quien obtenga un aparato de dudosa procedencia y no pueda demostrar su titularidad para registrar el IMEI, simplemente la empresa operadora podrá suspender el servicio al móvil de manera definitiva, y no solo de la línea sino de todo el aparato que queda inutilizado al bloquearse su IMEI, que es su número de identificación de fábrica.

Para obtener un numero nuevo para tu celular o si compraste uno de segunda mano con una línea a nombre de otra persona, tienes primeramente que regular la titularidad, para entonces registrar el IMEI del equipo en la compañía prestadora del servicio y así evitar que te afecten las consecuencias legales de la medida administrativa, te suspendan el servicio y bloqueen el aparato por no haber cumplido ese trámite.

Son situaciones que se pueden evitar si tomas oportunamente las acciones correspondientes y actúas. No dejes que suceda lo que a muchos les está pasando por no hacer las gestiones en el momento preciso o por haber comprado un smartphone sin saber su procedencia o adquirirlo a alguna persona de quien no sabe mucho ni mucho menos de dónde lo sacó.