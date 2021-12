Cómo convertirse en un streamer de éxito en Twitch en 5 pasos

Ni que decir tiene que Twitch se ha erigido en los últimos años como una de las aplicaciones que mayor crecimiento ha experimentado. Como resultado, cada vez más personas están interesadas en seguir los pasos de los famosos a través de esta popular red social.

Sin embargo, empezar a ganar seguidores desde cero no es una tarea sencilla. En la página web Tunegociosocial tienes a tu disposición todos los pasos a seguir con el fin de hacer realidad tu sueño de convertirte en un streamer de éxito. No obstante, en este artículo te traemos 5 sencillos consejos para comenzar a crear tu propia comunidad.

1. Diferénciate del resto

La primera recomendación tiene como objetivo aportar un contenido diferenciador. De nada sirve decantarse por una temática manida, ya que, con casi toda probabilidad, los espectadores preferirán visualizar los vídeos de quienes fueron sus precursores. Dado que la mayoría de asuntos ya han sido abordados, tu principal finalidad ha de ser darle un giro de 180 grados a los que selecciones. De esta forma, empezarás a ser reconocido por tu originalidad.

2. Cuida la calidad de imagen

Si eres un acérrimo seguidor de Twitch, ya sabrás que la calidad de las retransmisiones juega un papel cuando menos fundamental a la hora de atraer un número notable de visitas. No es necesario que adoptes la misma iluminación que poseen las estancias de tus streamers favoritos, pues sería una réplica nada creativa. No obstante, procura que la cámara elegida garantice una transmisión en HD, así como que tu fondo no contenga elementos que puedan distraer a quienes se pasen por tu perfil.

3. Contrata o sé tu propio community manager

Saber utilizar tus redes sociales con el fin de dotar a tu cuenta de Twitch de mayor visibilidad resulta clave. Gracias a estas últimas, conseguirás la repercusión necesaria para comenzar a sumar adeptos. Sin embargo, es de recibo mencionar que son tan fáciles de manejar como parece. En este tipo de casos, es cuando menos conveniente que poseas conocimientos de SEO.

4. Recurre a la publicidad

Si en el consejo anterior te animábamos a conocer el SEO en profundidad, en este paso hacemos lo propio con el SEM. O lo que es lo mismo: pagar para que tus anuncios a través de páginas web y redes sociales adquieran una relevancia sin precedentes. Mediante esta alternativa, vivirás con la tranquilidad que supone saber que tu perfil de Twitch conseguirá una notoriedad difícil de alcanzar con el SEO.

5. Comprar seguidores para Twitch

La acción de comprar seguidores para Twitch posibilitará que te hagas con followers orgánicos en un futuro a corto plazo. Los motivos detrás de esta afirmación no son otros que la confianza que despertarás en aquellos usuarios que visiten tu perfil y la visibilidad que te dará la propia aplicación. Con la adquisición inicial de paquetes, muchos de los ciudadanos que se han dado a conocer a través de su plataforma se han convertido en algunos de los streamers más influyentes de nuestro país.

En definitiva, el hecho de que Twitch cuente con millones de usuarios en la actualidad dificulta enormemente el meteórico ascenso a la fama que tantos ansían. Por ello, nunca está de más contar con una ligera ayuda.