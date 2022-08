Catalunya: ¿proyecto común o proyectos excluyentes?

- Publicidad-

La unidad no asegura la independencia. ¡La división sí asegura una progresiva, negativa, “dependencia!”



“Juntarse es un comienzo. Continuar juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito.» (Henry Ford)



Se pide unidad. ¿Hay?

No. Los “dependentistas”, quieren seguir “dependiendo”” del Estado español. Ellos, “sí” están “unidos” para evitar que Catalunya decida su futuro libremente. Parece que lo único que “une” a partidos y muchos votantes es la castellanización, absorción de Catalunya por España. Aceptan el muy alto precio que pagan porque están tan castigados como los independentistas. Éstos, por muy justos motivos, aspiran a la independencia mediante referéndum.



Todo proyecto riguroso exige unidad de actuación. Muchos votantes, organizaciones, independentistas, la piden. ¿Existe? No parece.



Hay, ¡demostrado!, proyectos “excluyentes”. O ausencia de ellos. Coexisten actuaciones claramente contrarias entre sí. Esto perjudica, a toda la sociedad catalana. ¿Responsables? En principio, los líderes, los dirigentes. Lo son porque militantes y votantes los eligen. Por tanto, líderes, militantes y votantes son “corresponsables” de la división, sus negativos efectos.



¿Problema de dirigentes o de votantes?



Como consultor he intervenido en muchos Planes Estratégicos. Los dirigentes, líderes, determinan negativa o positivamente a la organización. ¿Cuál es la situación en Cataluña? ¿Quién “dicta”, quién obedece? ¿Dictan los líderes para que militantes, votantes, obedezcan? ¡Es autoritarismo, despotismo ilustrado! ¿Escriben el guión militantes, votantes, para que los líderes materialicen? ¡Es democracia! ¿Situación?



Desde la Excelencia: “No hay organizaciones excelentes. Hay Organizaciones con líderes y colaboradores excelentes”. Líder es: “quién tiene una visión que mejora sustancialmente la realidad y la materializa”. ¿Visión de “país”, de “partido” o… “puramente personal”? ¿Cuál es la realidad?



¿Para qué fueron elegidos, eligieron? ¿Qué situación existía entonces? ¿Cuál, ahora? ¿Qué, RESULTADOS POSITIVOS demuestran? ¿Unen o separan… cara a los beneficios de la independencia?

¿Qué beneficios aportará a los habitantes de Cataluña la independencia?

Según indicadores macroeconómicos, opinión de economistas internacionales, informe de Credit Suisse, etc.:



> Desarrollo, riqueza; mucha mejor calidad de vida: sanidad, educación, servicios, infraestructuras, por lo mucho que se genera; competitividad internacional. Liberarse del expolio denunciado por The Wall Street Journal. Atracción de más multinacionales. Creación de muchos miles de puestos de trabajo de calidad. Datos objetivos sugieren que Cataluña mejorará sustancialmente en este campo.

> Democracia verdadera como moderna república europea. ¡Libertad! Un Parlamento sin nadie que anule sus votaciones.

> Servicios sociales avanzados porque autogestionaría “todos” sus propios recursos, mayores y más seguras pensiones.

> Identidad. Mantenimiento de ésta; no tener que defender su historia, leyes, valores, cultura, lengua.

Dependiendo de España, está demostrado que no es posible.



¿Son objetivos permanentes, mayoritarios, de la sociedad catalana? ¡Sí! ¿Hay unidad “dependentista” para impedirlos? Es evidente. ¿La hay independentista para conseguirlos? ¿Qué demuestran los hechos?



¿Qué es imprescindible para materializar un proyecto?



1°: que exista! El 1.0, un “mandato” de votantes que defendieron físicamente las urnas. Sufrieron una violencia policial que escandalizó al mundo democrático. ¿Qué han hecho, hacen, los líderes? Fueron elegidos para materializar el proceso de independencia y conseguir sus claros beneficios. Esto exige un PLAN, un proyecto riguroso. ¿Existía? ¿Existe? España lo tiene para impedir la independencia.



“Dirigir es hacer las cosas bien. Liderar es hacer las cosas correctas.» (Drucker) ¿Se hacen “bien” las cosas”? ¿Hacen “lo correcto” los líderes, militantes, afiliados a entidades sociales importantes, los votantes? ¿Qué demuestran los resultados?



2°: Premisas. Hickman/Silva, expertos en Excelencia, consideran imprescindible:



> PROYECTO COMÚN. La independencia exige proyecto estratégico: OBJETIVOS > ACTUACIONES FUNCIONALES > PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES. Barker: deben ser “conocidos, aceptados, respetados, por todos”. Que políticos, militantes, votantes, se identifiquen plenamente con el proyecto común. ¿Quiénes no lo hacen?



> AUTOEXIGENCIA. Que “todos” aporten su máximo. Esto afecta por igual a líderes, militantes, afiliados, votantes. Que demuestren que son “de país”, no de partido; ¡que actúen con el “rigor” imprescindible para conseguir la meta común! ¿Se da?

> PERSEVERANCIA Respetando PRINCIPIOS irrenunciables: nivel de vida por lo que se genera, democracia auténtica, respeto a la identidad, libertad, hay que tener la CONSTANCIA imprescindible para materializarlos. ¿Existe firmeza común?



¿Conclusión?



El independentismo resurgió como “reacción” a una inconstitucional, arbitraría, partidista, sentencia del Constitucional al segundo Estatuto. Hoy, Cataluña no tiene Estatuto. Es “colonia, territorio intervenido”. También, por los reiterados incumplimientos de los sucesivos gobiernos en financiación, transferencias, no ejecución de infraestructuras básicas, etc. Se celebró un referéndum, que fue violentamente castigado. Ganó la independencia. Pero no se ha materializado. La demanda continúa viva. ¡La dependencia creciente, negativa, también!



Cada día más, la sociedad denuncia “división”, pide unidad. Los que lideran, los militantes, los votantes, ¿unen… o separan…? ¿Demuestran competencia… o incompetencia? ¿Cómo los calificará la historia?



Quien primero proponga y ofrezca un proyecto unitario riguroso demostrará “liderazgo estratégico, “de país”. ¡España no lo ofrece! Sólo sigue la represión policial, judicial, económica, identitaria. ¡Se agrava el problema! Se sigue castigando a “todos”.

Quién se margine, quien vaya en contra, demuestra “partidismo, personalismo, no sentido de Estado”. También sus militantes y votantes. ¡Si realmente quieren disfrutar de los beneficios de la independencia! ¿Qué harán?



«El liderazgo efectivo no trata de hacer discursos o gustar; ¡el liderazgo se define por resultados!” (Drucker) ¿Diagnóstico?



“¡Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo” (Einstein) O con los mismos! ¿Prescindir de los actuales líderes y elegir otros que sean competentes? ¿Deberán tomar la iniciativa los muchos miles de independentistas?



¿Continuidad… o rectificación, ya!? ¡Hay solución!

Los independentistas, siempre democráticos, son conscientes de cuánto hay en juego; de cuánto depende de ellos para el mejor futuro de “todos” en Catalunya.

¿Proyecto compartido o impuesto, autoritario? ¿Común… o excluyente?

¿Qué es lo coherente…?