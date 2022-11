Cataluña, la última colonia del imperio español (III)

En mi primer capítulo sobre el tema ya hice mención que, la metrópoli intenta imponer a las colonias su forma de ser, sus costumbres y su idioma por encima del que tuviera aquel territorio. Continúo manteniendo que Cataluña ha estado y es una colonia española. Si nos fijamos en el papa político que encabeza el presente artículo, observaremos que, en el año 1850, a la parte mediterránea se la denomina «España incorporada o asimilada», diferente al resto llamada «España uniforme»

En una palabra, el levante peninsular fue añadido a la corona borbónica, como un territorio de segunda división según se puede ver. A pesar de hablar diferente, el castellano se impuso por derecho de conquista a la vez que se prohibió el catalán en todos los ámbitos, administrativo, enseñanza, religión, justicia… Permitan que les invite a ver un video donde se repasa el trato recibido por el catalán desde el decreto de Nueva Planta. (El hecho que esté en catalán no creo que sea difícil su comprensión).

Según la Constitución española su artículo 3.3 dice lo siguiente: La riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. De entrada, ni siquiera las denomina por su nombre.

Actualmente, los políticos, que no los lingüistas, han iniciado una batalla contra el catalán y la inmersión lingüística que se lleva a cabo en Cataluña, en una muestra de insensatez dicen que el castellano está en peligro y reclaman que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza. Encima, algunos jueces que son más españolistas que no juristas, ha decretado que el 25% de la enseñanza se haga en castellano.

Está demostrado que las notas de castellano en Cataluña, no solo superan la media española, sino que son mejores de las que se dan a Madrid. ¿A qué viene esta guerra, cuando no hay en toda Cataluña ni una sola persona que no entienda el castellano? ¿Qué es lo que se pretende con este nuevo ataque contra el catalán?

El gobierno del estado, tanto es que lo presida el PP como el PSOE, no respeta ni protege las lenguas minoritarias de España. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a la tabla de diálogo con la Generalitat a defender el uso del catalán en el Parlamento Europeo. De hecho, la intención de la formación de Juntos capitaneada por Josep Lluís Cleries en el Senado era la de equiparar el catalán con el castellano en la UE, pero se aceptó la enmienda del PNB para extender la oficialidad a todas las lenguas cooficiales del estado español.

El PSOE y el PP han votado en contra, de la iniciativa de Junts por Cataluña en la cual se insta el gobierno español a impulsar la oficialidad de las tres lenguas en la Unión Europea. El batacazo a los catalanes, vascos y gallegos ha tenido lugar a la Comisión de Asuntos exteriores del Senado. Se trata de una iniciativa que, además de los votos de Junts, ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana, el PNB y Bildu.

De hecho, Cleries ha manifestado que la abstención del PSOE demuestra que desde esta formación ni «se estima» ni «se respeta» la lengua catalana. «Defender la lengua catalana no significa atacar a la castellana», ha recordado el senador de Junts durante su intervención en el Senado. Así mismo, ha invitado el resto de senadores a «pasearse» por los barrios y las escuelas catalanas para comprobar que en Cataluña sí que se habla castellano. «Hay una realidad en Cataluña, y es que las lenguas conviven» con total normalidad, ha añadido.

Vean el video del periodista Antoni Bassas del año 2018, cuando Rajoy una vez instaurado el artículo 155 pretendía incrementar el uso del castellano en las escuelas catalanas.

El ataque al catalán viene de muy lejos. Francisco de Quevedo en 1640 decía: El catalán es la criatura más triste y miserable que Dios creó y es su ladrón de las tres manos. En tanto en Cataluña quedase un solo catalana y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigos y guerra. Ya para acabar, merece la pena que la gente sepa que Cataluña se considera una nación desde siempre y que la historia, desconocida y ocultada expresamente a la mayoría de la gente, así lo demuestra.

¿No son motivos más que suficientes, que demuestran que Cataluña ha estado y es considerada una colonia propiedad del estado español? ¿No es lógico que pretenda su independencia como un estado libre y democrático? Lo dicen las Naciones Unidas en sus normas y tratados que, fueron aceptados y firmados por España.