Cataluña, la última colonia del imperio español (I)

- Publicidad-

Antes de continuar he hecho una investigación por algunos diccionarios, entre ellos lo de la RAE, a fin de averiguar cómo y de qué manera definen el concepto de colonia. El resultado es el siguiente:

– Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera.

– Periodo histórico en que uno determinado territorio ha sido colonizado.

– Otra acepción de colonia es aquel territorio dominado por un país extranjero, que usualmente es una potencia a la que se la denomina metrópoli.

– El anterior significa que la colonia es dependiente políticamente y económicamente. Es decir, no es un territorio soberano, sino que tiene que rendir cuentas en un gobierno exterior.

– El establecimiento de las colonias, a lo largo de la historia, ha estado posible muchas veces gracias al uso de la fuerza o de la ocupación militar. De este modo, se imponía un sistema económico y político, e incluso la religión, el idioma y las costumbres del colonizador.

La pregunta que nos hacemos muchos catalanes es: ¿Porque el estado español firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados en Nueva York en fecha 16 de diciembre del 1966?

España acostumbra a firmarlo casi todo y, de esta forma, pasa a formar parte de la lista de los países, supuestamente democráticos, aunque después no cumpla buena parte de los compromisos adquiridos; como resulta evidente por los toques de atención recibidos de Europa o de las Naciones Unidas en materia de Justicia.

Las colonias americanas fueron explotadas por la metrópoli hasta que se independizaron, los que lucharon para lograrlo no eran los nativos ni los indígenas sino españoles y sus descendentes, hartos del expolio a que eran sometidos para mantener la corona y la corte española. ¿Con qué dinero sino se construyeron los palacios de Oriente, la Granja o Aranjuez por poner solo unos ejemplos?

Cuando se perdieron todas las colonias el estado español quedó arruinado. Por un lado, no recibía nada de América, por la otra, los gastos militares para evitarlo lo dejaron en quiebra. Hacía falta pues buscar nuevos ingresos y estos saldrían de los territorios que, por su dinámica y mediante impuestos, podían resarcir su economía.

Vean el siguiente video y quizás comprenderán algunos de los motivos del porque muchos catalanes queremos la independencia.

Entre estos territorios se encontraba y se encuentra todavía Cataluña. Hoy en día, después de una guerra civil, 40 años de dictadura y la supuesta democracia, las cosas continúan igual, los ciudadanos de Cataluña son los perjudicados del expolio que sufren de parte de España, sea cual sea el gobierno del estado. Vean el siguiente video y comprenderán algunos de los motivos del porqué muchos catalanes volamos la independencia

Los españoles, en general, no entienden o comprenden porqué muchos catalanes deseamos la independencia, no lo entienden, entre otros motivos, por la prensa mediática, el españolismo profundo y la carencia de información de la realidad que no conviene que se sepa.

¿Que piensen ustedes, queridos lectores? ¿No les queda claro que Cataluña, Baleares y País Valenciano somos los que estamos manteniendo un estado en quiebra? Que los ciudadanos no disfrutamos del esfuerzo y el trabajo que realizamos, puesto que una buena parte de los beneficios que obtenemos marchan y no sabemos muy bien a donde y para qué. En próximos artículos les ampliaré las razones y motivos para querer ser independientes.