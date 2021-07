Cataluña da un paso al frente en el encaje autonómico

- Publicidad-

Después de cuatro años sin asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanzas, Cataluña participó ayer en la reunión presidida por la ministra de Hacienda y Función Pública,

María Jesús Montero, con los representantes autonómicos en el área de finanzas. El encuentro de ayer supuso un paso al frente por parte de la Generalitat a la hora de normalizar la relación con el Estado y con el resto de autonomías. Participar en este encuentro supone un gesto de aceptación de unas reglas del juego que van más allá -o más acá- de la bilateralidad.

Deuda perdonada

Jaume Giró, el responsable de Economía y Hacienda en Cataluña, se mostró satisfecho después de la reunión mantenida de manera telemática. Sobre todo gracias a que a Cataluña y al resto de autonomías se les perdonará la deuda pendiente de las liquidaciones negativas del modelo de financiación correspondientes al ejercicio de 2020. Aunque, por otro lado, el responsable de las finanzas catalanas se lamentaba de que el Gobierno español no suba el objetivo de déficit a las autonomías y lo mantenga en un 0,6%. Esto me hace deducir que para el Estado en el 2022 no habrá ningún efecto causado por la pandemia”, afirmó.

Población ajustada

Las Comunidades Autónomas recibirán un total de 112.213 millones de euros durante 2022, y el fondo extraordinario de 13.486 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se repartirá por población ajustada, tal y como solicitaron la mayoría de Comunidades. Esta variable tiene en cuenta factores como la edad de la población o la superficie y no agrada a las comunidades con más peso como Madrid o Cataluña.

SII

La ministra de Hacienda y Función Pública también anunció la aprobación de una partida presupuestaria en 2022 para solventar el perjuicio económico que supuso para las Comunidades Autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y que supuso una limitación de los recursos en 2019. En concreto, la aprobación del llamado Suministro Inmediato de Información (SII IVA) provocó que las Comunidades perdieran un mes de recaudación.